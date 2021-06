S-a întâmplat într-o zi de 21 iunie

Solstiţiul de vară - 06h 32min.

1943 - S-a născut regizorul de teatru Andrei Şerban, stabilit în străinătate.1974 - S-a născut Răzvan Mazilu, balerin-coregraf.1996 - Vizita oficială a preşedintelui Ion Iliescu în Italia, cu ocazia Reuniunii la nivel înalt a UE de la Florenţa. (21-22) (25 de ani)***Ziua europeană a muzicii - Fęte de la MusiqueZiua internaţională Yoga (ONU)Ziua internaţională a sărbătorii solstiţiului (ONU)1781 - S-a născut Siméon-Denis Poisson, matematician francez, cunoscut pentru lucrările sale asupra integralelor definite, pentru contribuţiile la teoria electromagnetică şi la teoria probabilităţii. (m. 25 apr. 1840) (240 de ani)1791 - În Franţa, regele Louis al XVI-lea, Marie Antoinette şi cei trei copii deghizaţi în brutari au încercat să fugă din Paris, au fost recunoscuţi şi capturaţi la câţiva km distanţă de graniţa cu Germania, la Varennes. Familia regală a fost adusă la Paris şi acuzată de trădare. (230 de ani)1846 - S-a născut Marion Jean Catherine Adams-Acton, romancieră scoţiană, care a scris cea mai mare parte a operei sale sub pseudonimul Jeanie Hering. (m. 11 oct. 1928) (175 de ani)1876 - S-a născut Willem Hendrik Keesom, fizician olandez, un pionier în domeniul criogeniei şi primul care a reuşit să solidifice heliul sub presiune (1926). (m. 24 mart. 1956) (145 de ani)1881 - A murit Ferdinand Keller, arheolog elveţian specializat în preistorie, care a efectuat prima săpătură sistematică a locuinţelor preistorice din lacurile alpine, la Obermeilen, pe lacul Zürich. (n. 24 dec. 1800) (140 de ani)1886 - A fost pusă piatra de temelie a podului Tower Bridge din Londra, Anglia, de Prinţul de Wales; proiectat de Wolfe Barry, a fost finalizat la un cost de aproximativ 1.000.000 de lire sterline şi inaugurat oficial la 30 iunie 1894, de către Prinţul de Wales, ulterior regele Edward al VII-lea (1901-1910), în numele reginei Victoria. (135 de ani)1891 - S-a născut dirijorul german Hermann Scherchen. (m. 12 iun. 1966) (130 de ani)1891 - S-a născut arhitectul italian Pier Luigi Nervi. (m. 9 ian. 1979) (130 de ani)1896 - S-a născut amiralul american Charles Momsen, unul dintre pionierii submarinelor de salvare şi inventatorul dispozitivului pentru respiraţie artificială cunoscut sub numele de "plămânul Momsen". (m. 25 mai 1967) (125 de ani)1911 - S-a născut Irving Fein, producător de televiziune şi film american. (m. 10 aug. 2012) (110 ani)1916 - S-a născut Herbert Friedman, astronom american care a adus contribuţii fundamentale la studiul radiaţiilor solare. (m. 9 sept. 2000) (105 ani)1916 - S-a născut Joseph Cyril Bamford, inventator şi industriaş englez, pionierul conceptului de excavator-încărcător în Europa, pe care l-a folosit pentru prima dată în 1954. (m. 1 mart. 2001) (105 ani)1921 - S-a născut actriţa americană Jane Russell, una dintre legendele Hollywood-ului. (m. 28 febr. 2011) (100 de ani)1921 - S-a născut actriţa şi cântăreaţa americană Judy Holliday (Judith Tuvim), care în 1951 a câştigat un Oscar şi Globul de Aur pentru rolul din "Born Yesterday". (m. 7 iun. 1965) (100 de ani)1921 - S-a născut William Edwin Self, actor, producător de televiziune şi de filme de lungmetraj american. (m. 15 nov. 2010) (100 de ani)1926 - S-a născut Conrad Lafcadio Hall, cineast american de origine franceză-polineziană, laureat a trei premii Oscar şi trei premii BAFTA. (m. 6 ian. 2003) (95 de ani)1941 - S-a născut Joseph Flaherty, actor, scriitor şi comediant american, cunoscut mai ales pentru rolul Harold Weir, din "Freaks and Geeks" şi pentru rolul din "Happy Gilmore" (1996). (80 de ani)1946 - A fost creată Comisia Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite (1946-2006). (75 de ani)1961 - S-a născut scriitorul şi ilustratorul de benzi desenate francez Gess Stéphane. (60 de ani)1961 - S-a născut cântăreţul şi muzicianul francez Manu Chao. (60 de ani)1981 - S-a născut interpretul şi pianistul american Brandon Flowers, membru al trupei rock The Killers. (40 de ani)2001 - A murit interpretul american de jazz John Lee Hooker, unul dintre cei mai mari interpreţi de jazz din lume. (n. 22 aug. 1917) (20 de ani)2001 - A murit John Carroll O'Connor, actor, producător şi regizor american, câştigător a cinci premii Emmy şi a două Globuri de Aur. (n. 2 aug. 1924) (20 de ani)2001 - Prima eclipsă totală de soare a noului mileniu; punctul maxim a fost în Oceanul Atlantic, la vest de Angola; nu a fost vizibilă de pe teritoriul României. (20 de ani)2006 - Noile Luni ale lui Pluto, recent descoperite, sunt denumite oficial Nix şi Hydra. (15 ani)2011 - Sud-coreeanul Ban Ki-moon (n. 13 iun. 1944) a fost reales de Adunarea Generală a ONU, pentru un al doilea mandat de cinci ani în funcţia de secretar general al Naţiunilor Unite, şi-a încheiat mandatul la 31 decembrie 2016. (10 ani)