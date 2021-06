S-a întâmplat într-o zi de 26 iunie

Ziua Drapelului Naţional

1921 - S-a născut, la Galaţi, compozitorul Temistocle Popa. (m. 26 nov. 2013) (100 de ani)

1936 - A murit Constantin Stere, jurist, scriitor, publicist şi om politic. (n. nov. 1865) (85 de ani)***Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri (ONU)Ziua internaţională pentru sprijinirea victimelor torturii (ONU)Ziua naţională a Republicii Madagascar. Aniversarea proclamării independenţei (1960)1241 - A fost fondat oraşul Hanovra, din Germania. (780 de ani)1541 - Francisco Pizarro (n. 16 mart. 1478), unul dintre cei mai celebri conchistadori spanioli, cuceritorul Imperiului Inca, a fost asasinat la Lima de către fiul fostului său tovarăş, Diego de Almagro cel tânăr, care a fost prins şi executat ulterior. (480 de ani)1796 - S-a născut Jan Paweł Lelewel, inginer militar şi civil polonez, constructor şi pictor. (m. 9 apr. 1847) (225 de ani)1796 - S-a născut David Rittenhouse, astronom, inventator, ceasornicar, matematician, inspector american, membru al American Philosophical Society şi primul director al Monetăriei Statelor Unite. (n. 8 apr. 1732) (225 de ani)1826 - S-a născut Adolf Bastian, etnolog german, primul director al Muzeului Etnologic din Berlin, a înfiinţat Societatea de Antropologie din Berlin. (m. 2 feb. 1905) (195 de ani)1836 - A murit compozitorul Claude Joseph Rouget de Lisle, autorul imnului naţional al Franţei "La Marseillaise". (n. 10 mai 1760) (185 de ani)1841 - S-a născut arhitectul german Paul Wallot, care-şi datorează faima proiectării giganticei clădiri a Reichstagului din Berlin. (m. 10 aug. 1912) (180 de ani)1866 - S-a născut George Edward Stanhope Molyneux Herbert, aristocrat englez, cunoscut mai ales ca susţinător financiar al căutării şi excavaţiei mormântului lui Tutankhamon din Valea Regilor. (m. 5 apr. 1923) (155 de ani)1886 - Henri Moissan a izolat pentru prima dată elementul fluor, după multe încercări nereuşite. Activitatea sa fusese întreruptă de patru ori din cauza unei intoxicaţii grave. (235 de ani)1906 - Prima cursă de maşini Grand Prix s-a desfăşurat la Le Mans. (115 ani)1911 - S-a născut Sir Frederic Williams, inginer britanic, un pionier în tehnologia radarului şi a calculatorului. (m. 11 aug. 1977) (110 ani)1911 - S-a născut Bronisław Żurakowski, inginer polonez, constructor de avioane şi pilot de încercare de planoare. (m. 4 oct. 2009) (110 ani)1921 - S-a născut Violette Reine Elizabeth Szabo, agent executiv pentru operaţiuni speciale britanice/franceze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a primit postum decoraţia George Cross. (m. 5 feb. 1945) (100 de ani)1921 - S-a născut Robert Rivers Everett, informatician american, membru al consiliului onorific al MITER Corporation. (m. 15 aug. 2018) (100 de ani)1931 - S-a născut scriitorul şi filosoful britanic Colin Wilson. (m. 5 dec. 2013) (90 de ani)1936 - S-a născut Edith Pearlman, scriitoare de poveşti americană, laureată a numeroase premii. (85 de ani)1936 - S-a născut Nancy Willard, romancieră americană, poetă şi ilustratoare de cărţi pentru copii. (m. 19 feb. 2017) (85 de ani)1941 - Al Doilea Război Mondial: Finlanda a declarat război URSS. (80 de ani)1946 - A murit actriţa şi regizoarea americană Antoinette Perry. (n. 27 iun. 1888) (75 de ani)1956 - S-a născut muzicianul şi actorul american Chris Isaak. (65 de ani)1956 - S-a născut Bernard Harris, astronaut al NASA, care a devenit primul afro-american care a desfăşurat o activitate extra-vehiculară, în timpul misiunii STS-63 (9 febr. 1995). (65 de ani)1961 - S-a născut cântăreaţa americană Terri Nunn, solista formaţiei Berlin; cel mai mare succes l-a reprezentat single-ul "Take My Breath Away" (1986), coloana sonoră a filmului "Top Gun". (60 de ani)1966 - S-a născut Dany Boon, actor, regizor, scenarist şi producător francez cunoscut cu comedia populară "Bienvenue chez les Ch'tis" (2008) şi interpretarea din "The Ch'tite Family" (2018). (55 de ani)1991 - Războaiele iugoslave: Armata Populară Iugoslavă începe Războiul de zece zile în Slovenia. (30 de ani)2011 - Austria, Cehia, Polonia, Slovenia şi România, membre ale Grupului Salzburg, au semnat la Bregenz, în Austria, un memorandum de înţelegere privind participarea la o reţea regională de cercetare în domeniul ştiinţei materialelor. (10 ani)2011 - Profesorul Jose Graziano da Silva (n. 17 nov. 1949) a fost ales, la Roma, directorul general al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) (2012-2019) din cadrul Naţiunilor Unite. (10 ani)2016 - Expansiunea Canalul Panama a fost inaugurată cu focuri de artificii - o navă chineză care transporta 9.000 de containere a intrat în ecluzele de la Agua Clara, care vor dubla capacitatea Canalului Panama; proiectul de îmbunătăţire a costat 5,25 miliarde de dolari. (5 ani)