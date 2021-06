S-a întâmplat într-o zi de 28 iunie

1581 - A ieşit de sub tipar "Evanghelia cu învăţătură" sau Cazania, ultima şi cea mai de seamă carte a diaconului Coresi. (440 de ani)

1956 - S-a născut actorul Mircea Rusu, director artistic al TNB (din iulie 2019). (65 de ani)

1962 - S-a născut atleta Anişoara Cuşmir-Stanciu, multiplă campioană mondială şi olimpică. A stabilit recordul mondial la săritura în lungime, în 1982 şi 1983, cu 7,15 m, respectiv 7,43 m. În 1984, la Olimpiada de la Los Angeles, a cucerit medalia de aur la proba de săritură în lungime.1986 - A fost inaugurat noul edificiu al Palatului Copiilor din Bucureşti. (35 de ani)2011 - Vizita oficială a preşedintelui Republicii Elene, Karolos Papoulias. (28-29) (10 ani)2016 - Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade s-a produs în Marea Neagră, la ora 7.23, la o adâncime de 31,3 km. (5 ani)***1461 - Edward al IV-lea a fost încoronat rege al Angliei (1461-1470, 1471-1483). (560 de ani)1491 - S-a născut Henric al VIII-lea, rege al Angliei (1509-1547), care a rupt legăturile cu Biserica Catolică, provocând schisma în urma căreia s-a născut Biserica Anglicană, al cărei şef a devenit în 1535. (m. 28 ian. 1547) (530 de ani)1836 - A murit al patrulea preşedinte al SUA, James Madison (1809-1817). (n. 17 mart. 1751) (185 de ani)1841 - Baletul Operei din Paris prezintă în premieră piesa "Giselle" în Salle Le Peletier. (180 de ani)1881 - A murit politicianul Jules Armand Dufaure, care a ocupat de trei ori funcţia de premier al Franţei (19 febr. 1871-24 mai 1873, 23 febr. 1876-12 dec. 1876, 13 dec. 1877-4 febr. 1879). (n. 4 dec. 1798) (140 ani)1891 - S-a născut Esther Louise Forbes, romancieră americană, care a primit premiul Pulitzer şi Medalia Newbery, prima femeie aleasă în cadrul American Antiquarian Society. (m. 12 aug. 1967) (130 de ani)1906 - S-a născut fizicianul german de origine poloneză Maria Goeppert Mayer, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1963. (m. 20 febr. 1972) (115 ani)1926 - S-a născut Mel Brooks, regizor, actor, scenarist şi producător de film american, laureat al premiului Oscar. (95 de ani)1926 - S-a născut fiziologul şi fizicianul american Robert Ledley, inventator al Computerului Tomograf. (m. 28 iul. 2012) (95 de ani)1941 - Al Doilea Război Mondial: Forţele Germaniei naziste au ocupat oraşul Minsk. (80 de ani)1946 - A fost creată Organizaţia Internaţională de Radiodifuziune şi Televiziune - OIRT. (75 de ani)1946 - S-a născut actriţa de comedie americană Gilda Radner. (m. 20 mai 1989) (75 de ani)1946 - S-a născut Bruce Davison, actor, regizor de televiziune, film şi teatru american, nominalizat la Oscar şi câştigător al Globului de Aur pentru performanţa din "Longtime Companion" (1989). (75 de ani)1966 - S-a născut actorul, producătorul, scenaristul şi activistul politic american John Cusack. (55 de ani)1966 - S-a născut Mary Stuart Masterson, actriţa şi regizoarea americană care a câştigat National Board of Review Award for Best Supporting Actress pentru rolul din "Immediate Family". (55 de ani)1971 - S-a născut actriţa şi cântăreaţa americană Tichina Arnold, distinsă cu Image Awards (1996), pentru rolul din "Martin" (1992) şi, în 2006, pentru interpretarea din "Everybody Hates Chris" (2005). (50 de ani)1976 - Generalul şi politicianul Ramalho Eanes a fost ales cel de-al 16-lea preşedinte al Portugaliei cu o largă majoritate de voturi (1976-1986). (n. 25 ian. 1935) (45 de ani)1976 - Amy Takashima, un cadet în vârstă de 18 ani din Canoga Park, California, a fost prima femeie admisă la US Air Force Academy. (45 de ani)2001 - A murit filosoful, pedagogul şi editorul american Mortimer Adler. (n. 28 dec. 1902) (20 de ani)2006 - Republica Muntenegru a fost admisă membru (al 192-lea) al Naţiunilor Unite de către Adunarea Generală. (15 ani)2011 - Câştigătorul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 5 iunie din Peru, cu 50,5 la sută din voturi, Ollanta Humala, a fost învestit în funcţia de preşedinte al statului (2011-2016). (10 ani)2011 - A fost lansată de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida (SUA) spre Staţia Spaţială Internaţională, naveta spaţială Atlantis (Misiunea STS-135). (10 ani)2011 - Consiliul de administraţie al FMI a desemnat-o pe Christine Lagarde (ministrul francez al economiei şi finanţelor) director general al Fondului Monetar Internaţional (5 iul. 2011-12 sept. 2019). (n. 1 ian. 1956) (10 ani)2011 - Organizaţia Conferinţei Islamice a devenit Organizaţia de Cooperare Islamică, în baza unei rezoluţii adoptate de miniştrii afacerilor externe ai statelor OCI, la Astana, în Kazahstan. (10 ani)2011 - Scriitoarea chiliană Isabel Allende a primit Premiul Hans Christian Andersen pentru literatură. (n. 2 aug. 1942) (10 ani)2016 - A murit legendarul chitarist american Scotty Moore, cunoscut îndeosebi pentru că l-a acompaniat pe Elvis Presley în anii '50. (n. 27 dec. 1931) (5 ani)