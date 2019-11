S-a LANSAT platforma online RezultateVot.ro - Ce date pot găsi românii imediat după închiderea urnelor

ONG-ul Code for Romania a lansat platforma RezultateVot.ro, care pune gratuit la dispozitiţia tuturor celor interesaţi de procesul electoral - cetăţeni, autorităţi, presă, socitetate civilă, dar nu numai - date în timp real despre procesul electoral, anunţă NEWS.ro.

”Informaţii precum numărul secţiilor de votare din ţară şi diaspora acoperite de observatorii independenţi, numărul de observatori, numărul total de mesaje trimise din secţii de observatorii independenţi şi câte din ele reprezintă potenţiale probleme sunt disponibile în mod public şi gratuit pe site-ul RezultateVot.ro. Toate aceste informaţii sunt colectate şi furnizate în timp real de către aplicaţia MonitorizareVot dezvoltată tot de către Code for Romania şi utilizată şi în acest an de către observatorii independenţi acreditaţi prin Fiecare Vot”, se arată în comunicat.

Datele oficiale în timp-real despre prezenţa la vot sunt furnizate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi sunt prezentate şi integrate într-o formă grafică accesibilă în platformă, respectiv total înscrişi pe listele permanente şi speciale, total prezenţa la urne, votanţi pe listele permanente şi speciale, votanţi pe listele suplimentare, votanţi cu urna mobilă, dar şi informaţii statistice despre alegătorii prezenţi în diaspora.

Imediat după închiderea secţiilor de vot, respectiv duminică 10 noiembrie ora 9pm, RezultateVot.ro va prelucra fluxul de date pus la dispoziţie de către AEP şi va afişa într-o formă grafică intuitivă şi uşor de înţeles voturile liber exprimate înregistrate de către fiecare candidat la funcţia de Preşedinte al României, potrivit ONG-ului.

Un top real time al candidaţilor va fi disponibil pe platformă. În anul 2020 platforma va agrega şi mai multe informaţii utile. Voluntarii Code for Romania lucrează în continuare pentru a adăuga module care vor permite ca datele istorice despre votul din România din ultimii 30 de ani să poată fi vizualizate şi înţelese astfel mai bine. Code for Romania este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în 2016 cu scopul de a rezolva probleme din societatea românească cu ajutorul tehnologiei.

În cei peste trei ani de activitate, Code for Romania a adus împreună o comunitate de peste o mie de voluntari din IT, cercetare şi UX, din ţară şi din diaspora, şi a livrat zeci de soluţii digitale viabile în colaborare atât cu societatea civilă cât şi cu instituţii publice din România. Toate soluţiile Code for Romania sunt open source sub licenţă MPL 2.0 ceea ce înseamnă că oricare rezultat Code for Romania poate fi reutilizat şi/sau replicat.