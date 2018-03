S-a tranşat RĂZBOIUL dintre Orban şi Daniel Zamfir : Preşedintele PNL va cere EXCLUDEREA senatorului din partid

Războiul dintre liderul liberal şi senatorul Daniel Zamfir pare că şi-a găsit sfârşitul. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat miercuri informaţiile obţinute recent de ŞTIRIPESURSE şi a anunţat că va propune la şedinţa Biroului Executiv al formaţiunii excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir.

"Voi propune excluderea din partid a domnului Zamfir pentru încălcarea flagrantă a statutului, atacarea colegilor şi a conducerii partidului. (...) Nu cred că există articol din statut care să nu fi fost încălcat de Zamfir", a precizat Orban pentru AGERPRES.



Biroul Executiv al PNL se reuneşte miercuri la Parlament.

Daniel Zamfir a admis, înaintea deciziei lui Ludovic Orban, că a auzit zvonuri care circulă prin interiorul partidului. El ne-a precizat că și dacă va fi exclus nu va pleca din PNL, decât după o decizie a Consiliului Național.

”Eu nu am fost chemat să dau explicații. Dacă unii consideră că am deviat de la linia partidului, eu consider că am promovat legi împotriva abuzurilor. Aștept să fiu chemat și voi da explicații și voi explica că lupta mea este împotriva abuzurilor din partea instituțiilor financiare, nu împotriva PNL. Dacă Ludovic Orban închide ochii la abuzuri este treaba dumnealui, dar eu aștept să văd dacă și Consiliul Național al PNL va închide ochii la abuzuri. Dacă și acest for va face acest lucru, atunci voi pleca eu singur din PNL, pentru că înseamnă că eu nu mă mai regăsesc în acest partid”, a declarat Daniel Zamfir, pentru STIRIPESURSE.RO.

Săptămâna trecută, în presă, apăruse informația conform căreia Daniel Zamfir s-ar fi înțeles cu cei de la ALDE și ar urma să plece din PNL. Zamfir a negat aceste zvonuri, însă a ținut să precizeze că viața politică este lungă și plină de răsturnări de situație.