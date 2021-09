S-au decernat premiile pentru cele mai bune seriale: 'The Crown' este marele câștigător/ LISTA COMPLETĂ

Cea de-a 73-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor pentru industria de televiziune americană, a fost dominată de producţiile ''The Crown'' şi ''Ted Lasso'', potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Prezentăm mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles.

Cel mai bun serial dramatic - ''The Crown''Cel mai bun serial de comedie - ''Ted Lasso''Cea mai bună miniserie TV - ''The Queen's Gambit''Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Jason Sudeikis (''Ted Lasso'')Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Jean Smart (''Hacks'')Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Josh O'Connor (''The Crown'')Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Olivia Colman (''The Crown'')Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Brett Goldstein (''Ted Lasso'')Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Hannah Waddingham (''Ted Lasso'')Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Tobias Menzies (''The Crown'')Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Gillian Anderson (''The Crown'')Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Ewan McGregor (''Halston'')Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Kate Winslet (''Mare of Easttown'')Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Evan Peters (''Mare of Easttown'')Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Julianne Nicholson (''Mare of Easttown'')Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Lucia Aniello ("Hacks'')Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Jessica Hobbs ("The Crown'')Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Scott Frank ("The Queen's Gambit")Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Peter Morgan ("The Crown")Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Lucia Aniello ("Hacks")Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Michaela Coel ("I May Destroy You").