SAJ Galați se confruntă cu un număr record de solicitări. Concediile și zilele libere ale angajaților au fost suspendate

Record absolut de solicitări în ultimele 24 de ore la Serviciul de Ambulanță din Galați. Echipajele sunt depășite de situație, iar conducerea instituției a decis să suspende toate concediile și zilele libere ale angajaților.

Serviciul Județean de Ambulanță Galați se confruntă cu un număr uriaș de solicitări. Este un record absolut, spun reprezentanții instituției. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate peste 450 de solicitări. Ca urmare, toate concediile și zilele libere au fost anulate, conform Mediafax.

„Ne aflăm într-un moment extrem de dificil. Numărul de solicitări a crescut considerabil, am înregistrat un nou record. În ultimele 24 de ore am avut 454 de solicitări. Salvatorii sunt copleșiți. Am procedat la măsuri de urgență, am anulat toate concediile de odihnă aflate în derulare, cât și cele care urmează. Aducem echipe de acasă, acționăm în dinamică”, a declarat Daniela Enciu, managerul Serviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi.

Cele mai multe apeluri sunt pentru cazuri COVID.

„Trendul este unul crescător dacă facem comparație cu solicitările de pe parcursul anului trecut, 2020, care a fost tot unul pandemic. Observăm că au fost 66.000 de solicitări, în timp ce în anul 2021, până în luna octombrie, am avut 70.000 de solicitări. În acest moment, avem 300 de recoltări în aşteptare, depunem eforturi să rezolvăm totul, dar faptul că se aşteaptă şi la spitale şi, în plus, durează şi decontaminarea, asta nu face decât să crească timpii de aşteptare“, a precizat managerul SAJ Galați.

Marți, au fost chemați din concediu membrii din patru echipaje.

„Eram în concediu. Suntem chemați de acasă, suntem epuizați, sunt multe cazuri, foarte multe solicitări. Nu ne plângem, încercăm să facem față tuturor cazurilor”, a spus Călin Costel, ambulanțier SAJ Galați.

O asistentă medicală povestește că în acest an a fost chemată din concediu de trei ori.

„Eram în concediu de odihnă. Astăzi este ziua mea liberă. Am fost chemată de trei ori din concediu de odihnă în acest an. Trăim un dezastru. Probabil, dacă toată lumea ar realiza dezastrul prin care trecem, cred că s-ar vaccina mai mulți”, a explicat Valentina Toniță.

374 de persoane s-au infectat și 22 au murit în ultimele 24 de ore, la Galați, potrivit raportării de marți a Prefecturii.