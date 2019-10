Salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap dintr-o comună din Gorj sunt neplătite de trei luni

Primăria comunei Roșia de Amaradia, județul Gorj, nu a mai plătit de trei luni salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap, din cauza lipsei banilor. În comună sunt 52 de persoane care ar fi trebuit să primească lunar câte 2.200 de lei, transmite MEDIAFAX.

Cei 52 de însoţitori ai persoanelor cu handicap din comuna Roșia de Amaradia nu şi-au mai primit de trei luni salariile de la primărie.

Autorităţile locale spun că nu au primit sumele necesare, pe care le-au cerut la rectificarea bugetară.

„De trei luni nu au primit banii. Astăzi a fost a treia lună. Efectiv nu sunt bani. Am avut bani doar până în iunie, ce am mai pus și noi de la primărie, o lună, dar sunt foarte mulți. Sunt 52 de persoane și bugetul primăriei este insuficient să suporte o astfel de cheltuială. O cheltuială anuală pentru plata celor 52 de cazuri presupune un efort financiar de 15 miliarde de lei vechi. S-au dat doar 740.000 de lei la începutul anului, deci doar jumătate, iar dacă ar fi să acopăr din toate veniturile primăriei, care înseamnă doar impozite și taxe locale, pentru că nu am alți agenți economici care să alimenteze bugetul, ar însemna 670.000 de lei, dacă achită toți cetățenii, dacă ar fi achitat pâna la data la care vorbim acum în integritate. Însemna insuficient să asigur întreaga cheltuială până la sfârșitul anului”, a declarat Liviu Cotojman, primarul comunei Roșia de Amaradia.

Acesta a mai spus că fiecare persoană ar trebui să primească lunar câte 2.200 de lei, suma totală pe care primăria trebuie să o plătească fiind de peste 110.000 de lei pe lună.

„E o situație neplăcută. Cheltuiala pentru fiecare persoană e 2.200 de lei lunar, salariul minim pe economie. Așteptăm rectificarea de Guvern, e singura variantă care ne poate ajuta să salvăm situația însoțitorilor persoanelor cu handicap. Am înțeles că astăzi au adoptat-o, numai că sumele sunt sub 20% din ce am cerut noi, primarii", a spus primarul.

Edilul a cerut la rectificarea bugetară 760.000 de lei pentru însoțitorii persoanelor cu handicap și 1.300.000 de lei pentru alte cheltuieli.