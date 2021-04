Samsung a redevenit cel mai mare producător mondial de smartphone, dar vânzările Xiaomi au explodat

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a recucerit de la rivalul Apple titlul de cel mai mare producător mondial de smartphone, fiind responsabil pentru o cincime din vânzările mondiale în primul trimestru al acestui an, a anunţat joi firma de cercetare de piaţă Canalys, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, producătorul chinez Xiaomi Corp este cel care a avut cele mai bune performanţe trimestriale înregistrate vreodată, livrările sale crescând cu 62%, până la 49 de milioane de smartphone-uri, şi la o cotă de piaţă de 14%, ceea ce îl plasează pe locul al treilea după Samsung şi Apple.

La nivel global, în primele trei luni ale acestui an, livrările de smartphone-uri au crescut cu 27%, până la 347 milioane de unităţi, pe măsură ce piaţa chineză s-a deschis după pandemia de COVID-19, iar campania rapidă de vaccinare din SUA a crescut speranţele pentru o revenire economică.

Samsung este din nou lider, după ce a livrat 76,5 milioane de smartphone-uri şi a controlat 22% din piaţă în primul trimestru. Separat, grupul sud-coreean a raportat joi o creştere cu 66% a profitului trimestrial, graţie vânzărilor robuste de telefoane Galaxy S21.

Canalys susţine că pe locul al doilea este grupul american Apple, care în perioada ianuarie-martie a livrat 52,4 milioane de telefoane iPhone şi a controlat o cotă de piaţă de 15%, după ce a reuşit să îi cucerească pe consumatorii chinezi cu noul său iPhone 12.

Apple a publicat şi el joi rezultatele peste aşteptări pentru primul trimestru. Vânzările au urcat cu 54%, graţie noilor telefoane iPhone 12, până la 89,6 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a urcat de la 11,3 miliarde dolari, la 23,6 miliarde dolari.

Următoarele trei locuri în clasamentul mondial sunt ocupate de producători chinezi, astfel: Xiaomi (49 milioane de smartphone livrate în primul trimestru), Oppo (37,6 milioane) şi Vivo (36 milioane). În schimb, grupul chinez Huawei, care odată era lider mondial, a căzut până pe locul şapte, cu 18,6 milioane de smartphone-uri vândute în primul trimestru, după ce anul trecut a decis să îşi vândă marca de telefoane Honor.

Directorul de cercetare de la Canalys, Ben Stanton, subliniază că pandemia de COVID-19 continuă să fie o problemă, dar nu mai este principalul obstacol pentru piaţa de smartphone.

"Aprovizionarea cu componente vitale, precum cipuri, a devenit principala îngrijorare şi va afecta livrările de smartphone în următoarele trimestre", a spus Ben Stanton.

Potrivit acestuia, pe măsură ce problemele în aprovizionarea cu componente vor persista, marile companii vor deţine un avantaj unic, deoarece vor avea mai multă putere de negociere, iar asta va pune presiuni suplimentare pe mărcile mai mici, astfel că unii producători vor urma exemplul LG şi vor ieşi de pe piaţa de smartphone.