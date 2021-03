Samsung vrea să investească 17 miliarde de dolari într-o fabrică de cipuri din SUA

Samsung Electronics Co Ltd ia în considerare două locaţii din Arizona şi o alta în New York, pe lângă cea din Austin, Texas, pentru o nouă fabrică de cipuri, o investiţie de 17 miliarde de dolari, conform documentelor prezentate de grupul sud-coreean autorităţilor americane, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Gigantul din domeniul tehnologiei a anunţat într-un document din 26 februarie că are în vedere reduceri combinate de impozite de 1,48 miliarde de dolari în următorii 20 de ani de la autorităţile din Travis şi din oraşul Austin.

Conform documentelor analizate de Reuters, Samsung este în negocieri pentru a deschide o fabrică în Arizona sau în New York, autorităţile oferind reduceri de impozite şi subvenţii pentru a finanţa îmbunătăţirea infrastructurii.Noua uzină Samsung ar urma să producă "dispozitive avansate" pentru divizia de cipuri şi ar putea crea 1.800 de locuri de muncă.Deja Samsung are o fabrică de cipuri în Austin, a cărei producţie se va relua în câteva săptămâni, după problemele provocate de furtuna de zăpadă de luna trecută.Un purtător de cuvânt al Samsung a declarat miercuri pentru Reuters că firma ia în considerare o serie de posibilităţi pentru extindere, dar nu a dat amănunte suplimentare.Acţiunile Samsung Electronics au urcat miercuri cu 0,8% la Bursa de la Seul, pe fondul redresării mai rapide a preţurilor pentru chipuri de memorie. În ultimele luni, titlurile Samsung au înregistrat un avans semnificativ pe fondul deficitului global de chipuri, care a forţat firmele să se lupte pentru a-şi asigura prin contract materie primă de la producătorii de cipuri.Samsung este cel mai mare mare producător din lume de chipuri de memorie şi de telefoane mobile inteligente.