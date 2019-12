SĂPTĂMÂNĂ de COȘMAR pentru cei judecați în dosarul Colectiv - Lunea viitoare judecătorul anunță verdictul

Dosarul colectiv a fost finalizat de judecător iar acesta a stabilit luarea primei decizii în acest caz peste o săptămână, dată la care patronii Colectiv, ai firmei de artificii, artificierii, funcționarii primăriei Sectorului 4 și fostul edil Piedone, vor afla părerea instanței despre acuzațiile procurorilor la adresa lor.

În ultimul cuvânt, ultimii doi inculpați din acest dosar, pompierii Antonina Radu și George Matei și-au menținut poziția de nerecunoaștere a faptelor așa cum le-a prezentat DNA și au explicat de ce se consideră nevinovați de producerea tragediei din club.

Fostul angajat ISU s-a văitat în ultimul său cuvânt din cauza presei și a felului în care a fost tratat mediatic dezastrul de la Colectiv. El a spus uitându-se în sala de judecată că presa i-ar fi făcut mult rău.

„Pionierul, având in vedere că și-a schimbat domeniul de activitate, am considerat atunci să fac o identificare de risc pe toate spatiile. Se constat că în funcție de utilitatea spațiului se propuneau anumite măsuri de securitate. Citeam și eu in Libertatea

Judecător: Nu vorbiți cu presa, vă uitați la mine.

Presa mie mi-a făcut foarte mult rău.

Judecător: Privilegiul interpretării există în țara asta. În sala de judecată nu trebuie...puteți să spuneți dar....”, s-a spus în sala de judecată.

La rândul ei Antonina Radu a invocat de asemenea pretinsa presiune uriașă pusă de presă și de scandalul mediatic de după tragedia de la club.

Aceasta a povestit pe scurt problemele prin care ar fi trecut familia sa după această întâmplare și cum i-a afectat viața tragedia de la Colectiv.

„Nu vreau să insist pe ce s-a mai vorbit. Această tragedie mi-a marcat viața în cel mai rău mod posibil. De la momentul arestării m-au luat ca pe ultimul criminal de la ISU, cu presa, cu alai, cu circotecă, de la suspect am trecut la inculpa, am fost arestată, am fost trimisă la poliția capitalei, la penitenciarul Târgșor.

Tot ce a urmat a fost un coșmar pentrui mine, pentru copilul meu care avea 9 ani și care a realizat ce se întâmpla pentru că era o mediatizare excesivă.

Și la scoală a avut probleme. Acest coșmar sper să se termine aici, să dispuneți achitarea mea pentru că faptele de care sunt acuzată nu au legătură cu tragedia. Cu momentul tragediei în sine”, a încheiat Radu.