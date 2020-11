Sărăcia extremă şi lipsa de educaţie, problemele sistemice care stau la baza traficului de minori

Sărăcia extremă şi lipsa de educaţie sunt problemele sistemice care stau la baza traficului de minori, România fiind considerată "o ţară sursă'' - este una dintre concluziile prezentate marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, de către deputaţii Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi, for care a întocmit un raport pe acest subiect.

Preşedintele Comisiei, deputata PSD Carmen Mihălcescu, a precizat, la dezbaterile raportului care a fost adoptat cu unanimitate de voturi, că au avut loc audieri maraton ale tuturor factorilor implicaţi, atât instituţionali, cât şi din societatea civilă, precum şi ale reprezentanţilor familiilor cu copii dispăruţi, unii de peste 30 de ani, potrivit agerpres.ro.

"Am avut dorinţa de a căuta soluţii la acest fenomen internaţional în care România ocupă un loc fruntaş. Din păcate, suntem consideraţi o ţară sursă. (...) Ne-am gândit la un moment dat că pandemia COVID-19 va împiedica reţelele şi grupurile infracţionale să meargă înainte cu această poveste. Lucrul ăsta a fost fals, pentru că infractorii şi-au rafinat destul de mult metodele şi mijloacele prin care au agăţat şi adus lângă ei copii care ulterior s-a constatat ca fiind dispăruţi sau exploataţi în ţară sau în afara ei. Şi-au adaptat metodele de operare şi au privit această pandemie ca pe o oportunitate în a-şi continua activităţile criminale infracţionale", a spus deputata.

Aceasta a adăugat că "audierile au avut loc într-un ritm galopant", la prima întâlnire fiind prezent MAI.

"Unele date statistice prezentate au fost contradictorii. Am întrebat câte cazuri unice există de copii dispăruţi. Nu am primit un răspuns concret. (...) Am aflat lucruri care ne-au marcat pe mine şi pe colegii mei. (...) În unele centre, adică ale Direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copiilor, lucrătorii încurajează fetele să plece pentru a face bani. (...) Am aflat de la două ONG-uri că astăzi, în momentul în care noi vorbim, aceste 'DGASPC-uri sunt bazine de traficare'. Un exemplu a fost Brăila care este considerată 'gaura neagră' a României. În afara de Brăila au mai menţionat Doljul, Braşovul, Teleorman, Călăraşi, Galaţi, Constanţa", a detaliat preşedintele Comisiei de anchetă.

Potrivit deputatei, în cadrul audierilor reprezentanţilor DGASPC-urilor, comisia a aflat "că acolo totul este bine", iar Ministerul Muncii a recomandat modificarea Codului penal, fără să precizeze însă ce anume.

Ea a adăugat că cel mai des minorii, mai ales cei din centre, sunt abordaţi prin reţelele de socializare de tip Facebook.

"L-am audiat pe domnul Despescu, care (...) a gândit o structură specializată pentru a acţiona în vederea clarificării situaţiei copiilor dispăruţi. Această structură ar fi urmat să fie operaţionalizată printr-un ordin de ministru, după momentul audierii. (...) Am încheiat audierile cu Ministerul Public, DIICOT, MJ, care din fericire ne-au creionat un soi de strategie pe care am putea să mergem pentru a încerca să diminuăm acest fenomen. Este vorba despre măsuri legislative şi sunt convinsă că viitorul Parlament le va face. (...) Dar de asemenea ne trebuie şi politici şi aceasta le pot face doar cei din viitorul Executiv", a concluzionat deputata PSD.

Deputatul PSD Dinu Socotar a amintit că această comisie a fost constituită după cazul Caracal, când una dintre fetele dispărute a fost ignorată de operatorul 112.

"Toate instituţiile abilitate au subliniat faptul că la origini acest flagel are o problemă sistemică, de fapt două probleme: sărăcia extremă şi lipsa de educaţie", a arătat deputatul.

Deputatul USR Cristina Iurişniţi a menţionat că trebuie luate efectiv măsuri concrete.

"Trebuie luate efectiv măsuri concrete, nu putem să tot venim la tribuna Parlamentului şi să spunem cifre. (...) Lipseşte educaţia pentru sănătate, inclusiv pentru sănătatea în reproducere, educaţia pentru prevenţie. Deci sunt foarte multe probleme pe care le tot ascundem sub preş şi niciodată nu luăm până la capăt măsuri. Educaţia este prioritară. (...) Ceea ce depăşeşte orice imaginaţie este cum poate ţara noastră şi noi, ca parlamentari, să mai tolerăm agresiuni deosebit de grave la integritatea fizică şi psihică a copiilor noştri şi să tolerăm un fenomen îngrijorător cum este traficul de minori care a luat o amploare extrem de alarmantă şi să ocupăm astfel un ruşinos prim loc în Europa în privinţa victimelor traficului de persoane? Mai mult, persoane dovedite a fi traficanţi de minori ajung în funcţii publice", a afirmat ea.

În opinia acesteia, anchetele sunt superficiale, iar "statul român este tolerant cu abuzatorii sexuali". "Aşa cum arată astăzi educaţia, aşa va arăta şi ţara. (...) Dacă ne protejăm bine femeile şi copii, aşa va arăta şi societatea următoare. Următorul Legislativ şi următorul Executiv sunt obligate să pună în aplicare toate aceste informaţii, să operaţionalizeze şi să monitorizeze formările profesionale ale poliţiştilor în special - aici este marea problemă, punctul negru al pârghiilor statului", a completat Iurişniţi.

Deputatul PNL Adriana Săftoiu a precizat că raportul Comisiei de anchetă prezintă o 'realitate neagră', care aparţine victimelor traficului de persoane, ''o realitate neagră a statisticilor care ne dau de cinci ani pe locul întâi ca ţară sursă pentru traficul de persoane în UE, o realitate neagră care ne arată că România este pe locul 1 cu cele mai multe minore însărcinate'', şi, pe de altă parte, "o realitate roz pudrat" prezentată de instituţiile statului în cadrul audierilor.

"Cu mirare îi ascultam în audieri unde ne spuneau, cu un discurs liniştitor, că sunt ceva probleme, dar nu chiar atât de mari. Instituţiile lucrează foarte bine, colaborează foarte bine, aşa încât România rămâne de cinci ani de zile pe locul unu în ceea ce priveşte traficul de persoane, România are familii care nu ştiu unde le sunt copiii. Acest fenomen care deja e cronic nu va putea fi oprit decât dacă instituţiile statului recunosc că avem o problemă şi încearcă să nu mai ascundă aceasta problemă sub preş. Problema traficului de persoane cred că ţine de Strategie naţională de securitate naţională. (...) Dacă nu există voinţă politică va fi o altă comisie cu un alt raport. (...) Sigur, cauza principală este sărăcia şi lipsa de educaţie", a subliniat liberala.

Oana Bîzgan, deputat neafiliat, care a citit în plen o serie de mărturii ale supravieţuitoarelor reţelelor de trafic de persoane din România, a arătat că acestea sunt sclave într-o societate în care, cel puţin teoretic, sclavia nu mai există. "Aproape jumătate dintre victimele traficului de persoane sunt minori. Mulţi dintre ei dispar fără urmă. (...) Nu mai putem nega realitatea din România şi sper să avem tăria şi curajul să facem ceea ce trebuie într-un ritm mult mai alert şi să oprim pentru totdeauna acest fenomen", a adăugat deputata.