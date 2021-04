Sărbătorile zilei de 14 aprilie

Ortodoxe

Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului; Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, episcopul Romei ; Sf. Mc. Tomaida (Denia Canonului Mare)



Greco-catolice

Sf. ap. Aristarh, Pud şi Trofim - apostoli din cei 70.



Romano-catolice

Ss. Tiburţiu, Valerian şi Maxim, m.; Liduina, fc.; Fer. Isabela, fc. m.





Sfântul Ierarh Pahomie, episcopul Romanului, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 14 aprilie.



S-a născut în jurul anului 1660, în Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud, în familie de preot. A fost călugărit la Mănăstirea Neamţ, hirotonit ierodiacon şi ieromonah, la scurt timp a fost ales mare eclesiarh, apoi egumen al acestui aşezământ monahal.



La începutul secolului al XIII-lea a plecat pentru doi ani la Kiev şi Rostov. Reîntors în Moldova s-a aşezat într-o "sihăstrie" în apropierea Mănăstirii Neamţ.



În 1707 a fost ales episcop al Romanului; la sfârşitul anului 1713 s-a retras din scaunul arhieresc, iar în 1717 a plecat din nou la Kiev, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. A trecut la Domnul în anul 1724, pe când se afla în Lavra Pecerska din Kiev.



Este unul dintre reprezentanţii de frunte ai spiritualităţii monahale româneşti.



Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 14-15 noiembrie 2006, a aprobat canonizarea Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin, având ziua de sărbătorire pe 14 aprilie.



* Sfântul Martin Mărturisitorul, care a fost ales în scaunul episcopal al Romei în anul 649, s-a aflat în mijlocul evenimentelor cauzate de erezia monotelită.



Cu un an înaintea întronizării sale a fost emis un edict dogmatic numit "Typos", promovat de împăratul Constans al II-lea (641-668), prin care se încerca un compromis între dogma ortodoxă şi erezia monofizită, determinând astfel erezia monotelită (conform căreia în Iisus Hristos nu a existat decât o voinţă, cea divină).



Sfântul Martin a convocat un sinod în Palatul Lateran din Roma, prin care a condamnat atât edictul în cauză cât şi monotelismul ca erezie. Pentru acţiunile sale împotriva monotelismului, Sfântul Martin a fost arestat şi a fost ţinut în captivitate un an, după care a fost trimis la Constantinopol, pentru a fi judecat.



A fost condamnat la moarte pentru înaltă trădare, condamnarea i-a fost comutată la exil pe viaţă, în insula Cherson, unde Sfântul Martin a murit după doi ani.



* Slujba Canonului Mare se oficiază în Biserica Ortodoxă în Postul Mare, în prima săptămână şi la Denia din Joia săptămânii a cincea. Scopul Canonului Mare, scris de Sfântul Andrei Criteanul, este să ne aducă aminte de starea de cădere în care se află neamul omenesc, de necesitatea pocăinţei şi de necesitatea chemării numelui lui Iisus Hristos în inima noastră.



Din punct de vedere al structurii, canonul este un imn liturgic alcătuit din multe stihiri, organizate în nouă cântări. Acest imn mai este cunoscut şi sub denumirea de "Canonul Mare", nu doar pentru numărul mare de stihiri, ci şi pentru profunzimea învăţăturilor teologice.



Sunt evocate numeroase personalităţi ale Vechiului Testament care I-au slujit lui Dumnezeu cu multă dăruire; suntem îndemnaţi să fim primitori ca Avraam, răbdători ca Iov, ostenitori ca Iacob şi postitori asemenea lui Moise.