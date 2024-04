Satu Mare: Forţa Dreptei şi-a lansat candidaţii de primar în 36 de localităţi

Partidul Forţa Dreptei Satu Mare şi-a lansat, sâmbătă, candidaţii pentru funcţii de primar în 36 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ şi pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, în prezenţa liderului naţional al formaţiunii, Ludovic Orban.

"Este o organizaţie care s-a dezvoltat extrem de serios, care are candidaţi pentru funcţia de primar în 36 de localităţi. Chiar şi unde nu avem candidaţi de primar depunem liste de consilieri locali. Avem candidaţi serioşi, la municipiul Satu Mare, Adelina Ghiarfaş, la Negreşti Oaş şi Carei. Noi ne spunem între noi că am rămas adevăraţii liberali, acea reprezentare corectă a publicului liberal care a votat cu noi de-a lungul timpului. Noi nu am trădat electoratul liberal, am rămas în luptă cu avatarurile Partidului Comunist şi continuăm această luptă", a declarat Orban.Candidatul PNL la Primăria Satu Mare, Adelin Ghiafaş, a declarat că îşi propune să obţină cel puţin patru mandate de consilier.Candidatul Forţa Dreptei la preşedinţia Consiliului Judeţean a fost desemnat preşedintele filialei judeţene, Ştefan Csordas.