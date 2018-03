SCANDAL IMENS în direct la România TV: Mălin Bot, acuzaţii incendiare - 'Sebastian Ghiţă, vino în ţară!'

Scandal imens în direct la România TV cu jurnalistul Mălin Bot în prim-plan. A fost un circ întreg. Jurnalistul a fost sunat pentru a vorbi despre scandalul din trafic la care a fost parte în urmă cu câteva zile. Mălin Bot a lansat acuzaţii grave şi i-a transmis un esaj uluitor lui Sebastian Ghiţă.

"Luni de zile aţi spus toate prostiile despre mine. Îi mulţumesc lui Ghiţă că pot să vorbesc acum şi am un mesaj pentru el. Ghiţă, vino în ţară că ai dosare penale. Şi încă o dată, Ghiţă, vino în ţară.", a tunat Mălin Bot. Imediat după această replică, jurnalistului i s-a închis telefonul.

De unde a pronit totul? Acum câteva zile, Mălin Bot susţine că a fost agresat de un bărbat în trafic şi a depus plângere la poliţie. 'Duşmanul' lui Bot se jură că lucrurile s-au întâmplat invers şi a depus şi el plânegere. "Am depus astăzi plângere şi am solicitat toate înregistrările video din drumul meu către muncă. A spus că l-am urmărit prin tot oraşul şi că l-am agresat. Nu este adevărat. El e cel care m-a agresat şi m-a aţâţat. Şi eu am încredere în justiţie. Să se facă dreptate. A indus în eroare poliţia. A depus o plângere mincinoasă. Nu m-am atins de el. Asta e mărturie mincinoasă", a tunat Florescu.

Mălin Bot se apără şi contraatacă. "Există un dosar penal şi o plângere pe care eu am depus-o în acea seară. Sunt martori oculari şi amprente luate de pe maşina mea. Acest individ are un comportament agresiv şi voi merge cu el în justiţie până la capăt. M-a înjurat şi ameninţat. Va primi o lecţie în justiţie", a spus Bot.