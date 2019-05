Scandal în China din cauza serialului Games of Thrones: incredibil de ce dezamăgire au avut parte fanii îndrăgitului serial

Difuzarea episodului final al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" în China a fost amânată de distribuitorul oficial local, gigantul de internet Tencent, provocând furia fanilor, potrivit Le Figaro, potrivit mediafax.

Producția HBO, lansată în 2011, se bucură de o mare popularitate în China. Însă Tencent, distribuitor oficial al serialului în China, prin platforma sa de streaming, a anunțat, luni, cu câteva ore înainte de ora programată pentru difuzare, că va amâna evenimentul.

"Din cauza unor probleme tehnice, transmisiunea nu poate avea loc așa cum a fost prevăzut", a anunțat compania pe rețeaua de socializare online Weibo, fără a oferi alte detalii.

Anunțul a provocat furia fanilor, mulți dintre aceștia cerând să le fie returnați banii de abonament. Tencent Video oferă acces la numeroase filme și seriale, dar pe bază de abonament lunar.

Unii fani au putut totuși viziona episodul final al serialului, în versiune piratată, necenzurată.

Episoadele difuzate de Tencent sunt cenzurate, din acestea fiind eliminate scenele de sex și cele violente.

Duminică seară, după opt sezoane și 73 de episoade, producția HBO a ajuns la final, cu încă o moarte șocantă și un personaj numit rege în ciuda așteptărilor fanilor, scrie Reuters.

Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit foarte multe premii de la lansare, inclusiv 47 de Primetime Emmy, un Glob de Aur, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".

Difuzat în 170 de țări, "Game of Thrones" este unul dintre serialele cele mai scumpe din istorie. Bugetul de producție a crescut treptat, în ultimul sezon, acesta ridicându-se la 15 milioane de dolari pe episod, potrivit Variety.