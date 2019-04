SCANDAL în USR! Andrei Caramitru îi dă peste nas lui Dan Barna: 'Văd ca Dan Barna ar fi renunțat la 'serviciile' mele de consilier. Nu prea e așa'

Președintele USR, Dan Barna, a anunțat într-un mesaj intern al Uniunii, că a decis ”să înceteze relația președinte - consilier” cu Andrei Caramitru, precizând că a aflat din presă, ”prea des”, opiniile acestuia. În replică, Andrei Caramitru spune că decizia a fost luată de mai mult timp, doar ca urmare a faptului că și-a terminat mandatul de consilier pe economie al șefului său de partid pentru că a finalizat programul economic al formațiunii.

”Văd ca unele site-uri rostogolesc ceva cum ca Dan Barna ar fi renunțat la “serviciile” mele de consilier. Nu prea e așa. Haide sa clarificam un pic. Mai jos este mesajul meu intern către USR. Nu mai era cazul sa fiu consilier pe economie pentru ca mi-am terminat mandatul acolo (programul este gata), și postura de consilier (oricum onorific cumva - ca nu exista vreun contract sau altceva) nu era coerenta cu comunicarea publica asumata personal pe care o fac și directia prin care doresc sa ajut partidul. Asta am discutat cu Dan și am fost amândoi de acord deja de ceva timp. Dar - o sa ma vedeți de acum mai mult nu mai putin ! Așa ca - chill - și va rog sa interpretati corect informația dragii mei din presa

In ultimele luni, am lucrat intens pe programul de guvernare - fiind consilierul presedintelui Dan Barna pe temele economice din program. Acum suntem gata cu principiile și propunerile cheie - au fost deja aprobate de Biroul National capitolele Economie, Educatie, Sănătate, Politica Externă și Diaspora, Agricultură și Fonduri Europene și de Dezvoltare, pe baza programului participativ început acum peste un an sub coordonarea lui Claudiu Nasui și aflat acum în dezbatere publică. Programul final rămâne sa fie adoptat in curând de Comitetul Politic. Avem cel mai ambițios, pragmatic și detaliat program de guvernare și sunt multumit de colaborarea echipei și de rezultatele de până acum.

Am discutat zilele trecute cu Dan Barna despre ce urmează și am decis că este mai bine să separăm activitatea mea din sfera publică de rolul formal de consilier al Președintelui dat fiind că programul economic a fost definit. Imi doresc pe mai departe să ma implic activ în pregătirea și câștigarea alegerilor de catre USR și in construcția noastră instituțională.

Este și un răspuns fair-play la diversele întrebări (unele retorice) cu privire la asocierea unora dintre pozitiile mele publice cu poziții oficiale ale partidului/Președintelui. Vreau să fie clară si explicită asumarea personală a mesajelor și comunicarilor mele pe care mi le asum în totalitate.

Voi continua să lucrez cu echipa USR, cu sefii de filiale și membrii simpli care sunt interesați însă nu din postura de consultant al Președintelui, ci de membru al USR cu dorință, forță de acțiune și de comunicare.

Deci nu dispar nicăieri ci din contră !!!! Voi reveni in următoarele 1-2 zile cu un plan concret aici pe Poiana și public.”, e mesajul lui Andrei Caramitru.