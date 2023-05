Scandal între directoarea Colegiului I. L. Caragiale și un lider sindical: 'Ce v-a spus Klaus Iohannis' / 'O diversiune, nu vinde nimeni pe nimeni'

Directorul Colegiului I. L. Caragiale, Andreia Bodea, a declarat, la Digi24, că "începe să aibă niște rezerve în ceea ce privește continuarea grevei profesorilor", adăugând că "pare că niște oameni știu niște lucruri pe care ei nu le știu". Ea a spus că "sunt niște nuanțe" pe care le sesizează în discursul lui Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație. În replică, Marius Nistor o acuză pe Andreia Bodea de "tupeu", "schimbare de limbaj", și susține că "niciodată nu s-a pus problema unei trădări." El a subliniat că tot ce s-a discutat la Guvern și la Cotroceni s-a comunicat în școli și că mesajul personalului didactic a fost ca greva să continue.

Marius Nistor: Klaus Iohannis a spus că va avea discuții cu reprezentanții guvernului și ai coaliției. Constat că ce a spus președintele se întâmplă azi. Colegii sunt interesați de rezultatele discuției în sine, așteptările sunt mari, vrem să vedem lucruri concrete. Nu e vorba doar de așteptările noastre, ci de ale colegilor care participă la greva și proteste. Ei trebuie să fie mulțumiți dacă vine vreo soluție din partea guvernului. Am ajuns în zona în care încrederea lipsește, dar trebuie să apară și acel punct în care să dau credibilitate cuiva, altfel intru într-o situație fără ieșire. Ne dorim că acest protest să aibă rezultate concrete pentru toți. Credibilitatea trebuie să fie acordată de colegii din cancelarii, și apare când vor vedea că se întâmplă ceva. Dacă v-aș spune că am așteptări mari, nu știu cum s-ar interpreta. Așteptări mari că se vor găsi soluții. Dacă se continuă pe retorica - vă înțelegem dar nu sunt bani - , cu greu se va rezolva situația. Indiferent de ce se va comenta și cum se va comenta, în acord trebuie să apară acea grilă de salarizare negociată cu Ministerul Educației, trebuie să apară acel salariu de referință, al debutantului, echivalent cu salariul mediu brut pe economie, să apară termene foarte clare vizavi de intrarea în vigoare a grilei de salarizare, procente, finanțare. Asta înseamnă un acord politic girat de partidele politice. Am aflat și eu de declarația doamnei director de la I. L. Caragiale, Andreia Bodea. Distinsă doamnă directoare, când în urmă cu 2 săptămâni ați intervenit la televizor și spuneați că nu se va face greva și că nu trebuie o acțiune grevistă pentru salarii, ci doar pentru infrastructură, acum aveți tupeul să spuneți altceva? Unde e schimbarea de limbaj? Nu v-ați așteptat să intre colegii dumneavoastră în grevă? Cine trădează pe cine? Tot ce s-a discutat la Palatul Victoria și la Cotroceni s-a comunicat. Singurii care decid asupra corectitudinii unei soluții și o pot acceptă sunt colegii noștri. E inacceptabil un astfel de discurs din partea directoarei Bodea. E foarte multă diversiune în momentul de față. Niciodată nu s-a pus problema unei trădări. Care e liderul care a ieșit și a spus că de mâine încetați greva? Care a fost momentul în care nu am spus ce s-a discutat?

Andreia Bodea: M-am referit foarte clar că în calitate de director și de profesor trebuie să anunț zilnic 1200 de elevi și 1200 de părinți în baza cărui lucru la Caragiale continuă greva. Eu nu pot trimite oamenii să se uite la televizor, eu trebuie să dau răspunsurile. Eu ce răspuns să dau? Decât că continuăm greva? În baza a ce, m-au întrebat părinții? Ce s-a hotărât? Păi nu știu, la mine, ca director de colegiu, nu a ajuns nimic. Eu susțin greva, dar ar trebui să se comunice în alt fel, să știm despre ce e vorba. Mi-am exprimat nemulțumirea pentru îndelungata tăcere, revendicările noastre nu sunt numai despre salarii. Eu am spus: de ce când s-a lucrat la legile educației sau când a fost alocarea din PIB nu am ieșit în stradă ca sindicate?

Marius Nistor: E ușor să arătăm cu degetul. Dvs concret, ca director, ați intrat în contact cu politicieni. Ce ați făcut ca să le transmiteți un mesaj? Știu că sunt nemulțumiri legitime, dar cine s-a bătut pentru rezolvarea acestei situații? Cei din sindicate asupra cărora aruncăm o mică umbră. De ce nu am făcut greve? Doamnă, ați câștigat concursuri pentru funcție, ați pus mâna vreodată pe legea dialogului social? Ați studiat în ce condiții se declanșează o grevă? Poate dacă o citeați, ați fi constatat că până de curând nu puteai declanșa greva pentru salarii. Și legea e valabilă din 2010. Liderul dvs v-a comunicat aceste informații. Am avut o oportunitate. Acum vreți să vă explicăm? Expirarea contractului colectiv de muncă. Nu e normal să aruncați acuzații fără să cereți explicații înainte. Credibilitatea are un termen foarte scurt, totul depinde de ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Vom vedea cum se răspunde la problema creșterii salariilor și acel reper legat de salariul debutantului. Termen foarte scurt, adică cred că și azi se poate da un răspuns. Doamna director are presiunea exercitată de părinți și elevi, dar să știe că toată acea presiune la nivel național se răsfrânge asupra mea ca lider sindical național. Mai puțin se discută cu un director decât cu un lider. Poate pe dvs părinții va menajează, dar pe mine în niciun caz. Nu avem de gând să trădăm mișcarea sindicală, nu ne cumpără nimeni, nu ne e teamă de nimic. Dacă și morții părinților noștri sunt implicați într-o astfel de ecuație ... am primit suficiente mesaje de amenințare, jignitoare, dar eu nu pot generaliza. Sunt minți înfierbântate, oameni care sunt revoltați că li se dau concediile peste cap.

Andreia Bodea: Eu nu am primit mesaje de amenințare de la părinți. Ei cer doar răspunsuri, civilizat. Cui să le ceară dacă nu directorului?

Marius Nistor: Asta e diferența dintre mine și dumneavoastră. Părinții nu vor reproșa directorilor, ci liderilor de sindicat. Aș dori să facem la un moment dat un schimb de roluri.

Andreia Bodea: Eu m-am referit la ambiguitatea răspunsului, mă așteptăm că de la portavoce să se răspundă la întrebările: ce v-a spus Klaus Iohannis, ce ați răspuns, ce va gândiți să facem.

Marius Nistor: Mesajul transmis a fost strict legat de ce s-a discutat. E o diversiune, nu vinde nimeni pe nimeni. Nu știu unde e chestia legată de vânzare.

Andreia Bodea: Nu sunt toți profesorii în stradă.

Marius Nistor: Când ați fost corectă? Acum sau în urmă cu două săptămâni?

Andreia Bodea: Eu nu cred că ce e acum e greva generală.

Marius Nistor: Când 150.000 de profesori, adică peste 80% din personalul didactic e în grevă și spuneți că nu e greva generală, vă spun că nu avem ce discuta. Sunt o mulțime de directori care au participat la mitingul de ieri.

Andreia Bodea: Și eu am participat. Ar fi trebuit să fie întrebat deja fiecare membru de sindicat dacă vrea continuarea grevei, dar nu am avut întâlnire cu liderul nostru de sindicat.

Marius Nistor: Nu e la mine în federație, întrebați-va liderul de sindicat. Niciun lider național nu va spune de mâine încetați greva. Au fost permanent ședințe online, informațiile au ajuns la toți și rezultatul e clar – greva continuă.

Claudiu Pândaru: Concret, acum profesorii din sindicate au în față o ofertă din partea autorităților și acum votează fiecare dacă să continue sau nu greva?

Marius Nistor: Ultima ofertă de la Palatul Victoria legată de prime a ajuns în toate unitățile de învățământ, răspunsul a fost clar – continuăm greva.

Claudiu Pândaru: Cum funcționează sistemul de informare? Marius Nistor: Există comitetele de grevă la nivelul unităților de învățământ, trebuie comunicat numărul de colegi care participă la protest.

Claudiu Pândaru: Care e acum acest număr?

Marius Nistor: Nu am cifra acum, centralizările nu se fac cum vă imaginați. Cei din unitățile de învățământ trebuie să vadă numărul de participanți, dacă sunt colegi care se retrag, trebuie să notifice ITM. Acum rămâne procentul în jur de 65% la nivel național. Nu mă impresionează niciun politician. Claudiu Pândaru: Se apropie examenele naționale. Ce le spuneți părinților și copiilor care va întreabă dacă vor da examenele la data convenită?

Andreia Bodea: Cei care termină clasa a XII-a încheie înscrierea la bacalaureat, chiar dacă nu au situația încheiată, dacă greva nu se încheie, nu se va putea valida situația școlară, le spun că despre asta vorbim. În ce mă privește, sunt personal dezamăgită maxim de tot ce se întâmplă. Am 1.200 de copii care se uită la mine și pentru care trebuie să am răspunsuri. Nu am răspunsuri, e prima oară în carieră. Sunt un pion care așteaptă să se ia niște decizii, un simplu membru de sindicat, ce caut acolo nu știu....

Claudiu Pândaru: E vreo soluție să cereți autorităților, Ministerului Educației, să găsească o rezolvare ca copiii să nu fie împiedicați de disputa dvs cu guvernul?

Marius Nistor: Noi am avansat soluția. Răspunsul e la guvern.