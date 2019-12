Scandal la AJVPS Sibiu: Asociația, armele și sediul au fost preluate abuziv de un grup de interese care a pornit un adevărat măcel pe fondurile de vânătoare

Scandal în interiorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Sibiu, după ce un grup de interese a pus la cale o lovitură pentru preluarea conducerii Asociatiei și îndepărtarea adunării generale legal constituită. Printr-o acțiune în forță, concertată de o societare civilă de avocatură cu influență si pretentii la patrimoniul A.J.V.P.S. Sibiu, puciștii reusesc să preia controlul Asociației, ștampila și sediul Asociatei. Mai mult, cei care au pus la cale lovitura, concediază toți angajații din structurile AJVPS Sibiu și își numesc proprii oameni prin intermediul cărora comit o serie de abuzuri și ilegalități pe fondurile de vânătoare administrate de Asociatia Sibiu, potrivit vechii conduceri a asociației. Înarmarea unor indivizi care nu aveau dreptul să dețină arme, emitere de autorizații de împușcare ilegale și organizarea haotică a partidelor de vânătoare sunt doar câteva dintre abuzurile săvârșite de puciști, potrivit directorului Asociației, Pompiliu Varga. De un an și jumătate vechea conducere a asociației se luptă în instanță să-și demonstreze legitimitatea și să redobândească din nou controlul Asociatiei, pentru a readuce asociația la ordinea firească de fapt.

Așa se face că pe 9 mai, în timpul summitului de la Sibiu indivizi care nu ar fi avut dreptul să dețină arme de foc, erau în posesia unor puști de vânătoare, lucru care ar fi putut pune în pericol securitatea participanților la eveniment.

Conducerea AJVPS Sibiu a luat calea instanțelor imediat și a reclamat abuzul, încercând să restabilească ordinea în interiorul asociatiei, dar s-a izbit de lentoarea cu care cauzele civile sunt instrumentate în România și de interesele unor grupuri care eludează legea, pentru a-și atinge scopurile.

Puci la Adunarea Generala a AJVPS Sibiu

Întregul scandal a izbucnit pe 30.03. 2017 când AJVPS Sibiu a convocat Adunarea Generală a asociatiei, reprezentată de Robert Blaj, în calitate de președinte, Nicolae Floca, vicepreședinte și Pompil Varga, director, ocazie cu care trebuia aleasă noua conducere. Cu puțin timp înainte de începerea ședinței, un grup de indivizi, format din 20-25 de persoane, condus de Viorel Păcurar și Romeo Stoicescu, a năvălit în incinta în care era convocată întâlnirea AJVPS, contestând legalitatea întrunirii. "Erau violenți și strigau cât îi ținea gura. Au reușit să-i sperie pe membrii. O parte a vânătorilor veniți să ia parte la Adunarea Generală au plecat de teamă. Nu am vrut să facem scandal și am crezut că este o izbucnire de moment, așa că, împreună cu președintele și vicele, am decis să amânăm întâlnirea pentru o dată ulterioară, respectiv 30 mai 2017, când a fost reconfirmată vechea conducere aleasă în 2012, adică Robert Blaj, președinte, Nicolae Floca, vicepreședinte și subsemnatul, Pompil Varga, director si validati si in Adunarile Generale ale A.J.V.P.S. Sibiu din 25.10.2017 si 30.11.2018. Din păcate, nici scandalagii, conduși de Păcurar și Stoicescu, nu au stat degeaba. Puciștii au întocmit un document pe care l-au intitulat "Hotărârea Adunării Generale" prin care l-au numit pe Viorel Păcurar președinte al AJVPS Sibiu, deși grupul era ilegal constituit. Un document nedadat și în care nu sunt indicate persoanele care au decis numirea lui Păcurar, ca președinte al Asociației, formarea unui consiliu director și a comisiei de cenzori. Un act fără valoare" a declarat Pompil Varga, director AJVPS Sibiu.

Și totuși, reprezentanții puciștilor, Păcurar și Stoicescu, s-au prezentat la instanță și au cerut înscrierea modificărilor aduse conducerii și statutului AJVPS Sibiu în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu pe baza documentului încheiat în fals cu participarea avocatului Suciu Alexandru, care nu a fost prezent la locul si momentul asa zisei Adunari Generale din 27.04.2017, dar a certificat intr-o perioada de doua saptamani , intre 08.05.2017 si 22.05.2017, atestarea persoanelor care ar fi fost prezente la asa zisa Adunare Generala, lucru total ilegal din punct de vedere al prevederilor legii in materie . Și pentru ca AJVPS Sibiu să nu afle nimic despre acțiunea pornită în instanță, inițiatorii procedurii au solicitat instanței ca toate comunicările să le facă la restaurantul la care Romeo Stoicescu lucra ca sef-bucătar.

În felul acesta Păcurar și Stoicescu s-au asigurat că AJVPS Sibiu nu va putea contesta în termenul legal de 5 zile modificările făcute abuziv, neavând cunoștință de ele. Planul puciștilor de înscriere a noii conduceri a reușit și prin sentința nr. 3598 din 19 iunie 2017, Judecătoria Sibiu statuează modificările. Cum termenul legal de contestație a trecut fără ca AJVPS Sibiu să atace decizia, neavând cunoștință de ea, sentința primește caracter definitiv, pe baza ei, puciștii cerând în instanță, prin ordonanță președențială ca actele contabile ale asociației, ștampila și cheile de la sediu să fie predate grupului condus de Păcurar și Stoicescu.

Cu încălcarea dreptului la apărare, instanța a promovat cererea puciștilor, fără să mai citeze AJVPS Sibiu și, prin sentința 4307/1.08.2017, decide predarea sediului, actelor și stmpilei către grupul Păcurar-Stoicescu, fara predarea cheilor.

"În baza acestei sentințe au năvălit în sediu, ne-au evacuat și au preluat conducerea Asociației în mod abuziv. Atunci am aflat și noi despre toate acțiunile abuzive pe care le-au instrumentat pe ascuns. Am demarat imediat apel împotriva tuturor actelor obținute prin eludarea legii de grupul de interese Păcurar-Stoicescu. Am cerut anularea tuturor deciziilor arătând faptul că nu am fost încunoștințați și că ni s-a încălcat dreptul la apărare. Practic toate acțiunile promovate de acest grup se baza pe un fals în declarații, pentru că în permanență puciștii au declarat că s-au înscris în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sibiu, respectiv in Registrul Național Al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Ministerul Justiției, lucru total neadevărat. Nici până astăzi nu s-au înscris, astfel că nu au nicio legitimitate și nici o calitate să deschidă acțiuni de revendicare. Așa că am atacat în instanță toate acțiunile deschise ilegal de grupul Păcurar-Stoicescu, arătând că toate acțiunile au fost promovate prin inducerea în eroare a instanței și manipularea procedurii de citare. În consecință, instanța a anulat toate deciziile anterioare pe baza dezvăluirilor prezentate de noi în instanță. Acest lucru a făcut imposibila înscrierea grupării Păcurar-Stoicescu în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, lucru care le-ar fi conferit putere de dispoziție în cadrul Asociației", a adăugat Pompil Varga, directorul AJVPS Sibiu.

Seria de acțiuni, a determinat o reacție disperată din partea puciștilor care s-au adresat Inspecției Judiciare de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii și au insistat pentru înscrierea conducerii proprii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Inspecția Judiciară respinge, însă, solicitarea ca inadmisibilă, arătând că și dacă ar fi fost înscrisă, hotărârea de numire a noii conduceri trebuia radiată.

Urmează o serie de acțiuni judecătorești promovate de AJVPS Sibiu, prin care instanțele confirmă legitimitatea conducerii reprezentată de Robert Blaj, în calitate de președinte, Nicolae Floca, vicepreședinte și Pompil Varga, director, în fruntea Asociației.

Măcel pe fondurile AJVPS Sibiu, pus la cale de puciști

"În tot acest timp grupul Păcurar-Stoicescu s-a bucurat de susținerea unui grup infracțional constituit în cadrul IPJ Sibiu și mă refer aici la cms. șef Adrian Cojocariu, șeful Serviciului Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase, comisarul Alin Pârvu și șeful IPJ Sibiu, cms. șef Ivancea Tiberiu, care cu gandul la pensionare si la afacerile proprii au lasat întregul armament al AJVPS-ului, aproximativ 11 arme de vânătoare și muniția aferentă, pe mâna unor persoane care nu aveau dreptul legal să le dețină. Astfel, Romeo Stoicescu este cercetat într-un dosar penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita, pentru infracțiuni privind regimul armelor și muniției. Mai mult decât atât, în îngăduința sa criminală, Serviciul Arme și Muniții din cadrul IPJ Sibiu, a predat armele angajaților AJVPS unor persoane care nu au calitatea de angajați ai asociației. În plus, Serviciul Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase, care are ca sarcină combaterea braconajului cinegetic și piscicol, le-a permis unor indivizi ca Alexandru Mareș ( director al unei asociatii de vanatoare a prietenilor sefului de la arme si munitii Cojocariu Adrian), Romeo Stoicescu și Viorel Păcurar si alte persoane (imputernicite de catre acestia) să elibereze autorizații de vânătoare in mod ilegal. Aceștia au instigat numeroși vânători să braconeze pe fondurile de vânătoare ale Asociației, prin eliberarea de autorizații de împușcare ilegale, provocând un adevărat masacru pe fondurile AJVPS Sibiu, fara sa tina cont de depasirea cotelor de recolta si de eventualele accidente care se puteau produce neavand control asupra autorizatiilor eliberate . Am sesizat toate aceste abuzuri la IPJ Sibiu, dar nu s-a luat nicio măsură împotriva acestui grup infracțional organizat. Nici fondul piscicol nu a scăpat de acțiunile abuzive ale grupului Păcurar-Stoicescu. Deși Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură (ANPA) le-a interzis puciștilor să emită permise de pescuit, aceștia le-au eliberat nestingherit sustragand parola eliberata de A.N.P.A. pentru noi, fiind depusa o plangere penala in acest sens la D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu. Sunt permise false eliberate cu complicitatea IPJ Sibiu. Inconștiența criminală a IPJ Sibiu a mers până într-acolo, încât pe perioada summitului de la Sibiu, unor persoane care nu aveau dreptul legal de a deține arme de foc li s-a permis să păstreze puști și muniție de vânătoare. Revenind la situația actuală a Asociației, pot spune că deși ne-am demonstrat în instanță legitimitatea și am dovenit preluarea abuzivă a conducerii AJVPS Sibiu de către grupul Păcurar-Stoicescu, ni se refuză obținerea stampilei, a documentelor și a cheilor de la sediul Asociației. În continuarea acestui abuz, Păcurar și Stoicescu se sprijină pe complicitatea S.C.A. Suciu & asociatii, I.P.J. Sibiu si a unor judecători din Complete de Munca de pe raza Curții de Apel Alba Iulia (formate din judecatorii : Monica Maria Cismaru, Cristina Gherghina Nicoara, Pericle Briceag, Adriana Grozav si Nicolata Vesa.). Acestia in pofida oricaror probe administrate de noi si in dispret total fata de legislatia in materie, continua sa valideze actiunile frauduloase a grupului de interese , pronuntate prin hotarari de casatie, sa oblige magistratii din instantele inferioare sa pronunte hotarari care nu respecta legea . Acesti judecatori fac o nota discordanta, raportat la ceilalti magistratI de pe rasa Curtii de Apel Alba Iulia . În ciuda faptului că ne-am demonstrat legitimitatea și dreptul de a conduce AJVPS Sibiu, grupul Păcurar-Stoicescu se folosește de documente obținute prin inducerea în eroare a instanțelor pentru a păstra controlul asupra Asociației", a mai adăugat directorul AJVPS Sibiu, Pompil Varga.

Sursa citată susține că a solicitat inclusiv sprijin de la Ministerul Administrației și Internelor, dar nu a obținut vreo implicare în acest caz. "Speram că poate noul ministru, Marcel Vela, care dă senzația că vrea să facă ordine, se va apleca asupra acestui abuz incredibil de la Sibiu, dar până acum nu a manifestat preocupare de dezastrul de la AJVPS Sibiu" a încheiat directorul Asociației, Pompil Varga.