Scandal la campionatul național de tenis de masă, unde Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu au ieșit campioni naţionali la simplu

Bernadette Szocs (CSA Steaua Bucureşti) şi Ovidiu Ionescu (SCM Gloria Buzău) au obţinut, duminică, titlurile la simplu, la Campionatul Naţional Individual Romstal 2023 la tenis de masă, găzduit de Sala Polivalentă Rapid din Capitală.

În finala feminină, Bernadette Szocs a învins-o pe colega sa de club Andreea Dragoman cu 4-1. Medaliile de bronz au fost obţinute de Tania Plaian (CS Gloria 2018 Bistriţa) şi de Elizabeta Samara (CSA Steaua Bucureşti).

În semifinale, Szocs a dispus cu 4-2 de Plăian, iar Dragoman a învins-o pe Samara cu 4-1, scrie agerpres.ro.

Pentru Bernadette Szocs este al treilea titlu obţinut la Naţionale, după cele de la dublu feminin şi dublu mixt.

La simplu masculin s-a impus Ovidiu Ionescu (SCM Gloria Buzău), după 4-0 în finala cu Hunor Szocs (CSA Steaua Bucureşti).

Medaliile de bronz au revenit lui Rareş Şipoş (CS Dinamo Bucureşti) şi Eduard Ionescu (CSA Steaua Bucureşti).

Ovidiu Ionescu a dispus în penultimul act de Şipoş cu 4-2, iar Szocs l-a întrecut de Eduard Ionescu cu 4-2.

Cristian Pletea (CSM Constanţa), component al lotului naţional, a criticat organizarea competiţiei, într-o postare pe Instagram.

''Naţionalele de seniori au luat sfârşit şi vreau să mulţumesc clubului @csmcttenisdemasa şi tuturor celor care au avut grijă de mine în zilele acestea horror. Vreau să spun că eu aşa ceva nu am experimentat în viaţa mea ca sportiv de performanţă. Îmi pare rău că o zic, dar cineva trebuie să o facă şi mă simt responsabil, pentru că la foarte mulţi le este frică să-şi spună părerea sinceră, probabil din cauza unor consecinţe sau poate că aşa consideră ei. Având în vedere că ieri absolut toţi sportivii nu au părăsit sala de joc timp de 15 ORE!! Şi având în vedere că am jucat 7 meciuri şi neavând timpul necesar de a mânca, de a ne odihni între meciuri şi ajungând în cameră la ora 23:30, unii chiar la ora 1 dimineaţa, epuizaţi şi scurşi de orice energie necesară care te-ar putea ajuta în fazele finale ale competiţiei, menţionând faptul că în această ultimă zi am fost nevoiţi să ne trezim din nou la ora 7, deoarece la ora 12 era programată încheierea. În concluzie, finaliştii erau nevoiţi să joace 3 meciuri de 4/7 în numai 3 ore. Doresc sănătate şi recuperare uşoară tuturor sportivilor si antrenorilor, chiar şi spectatorilor participanţi!'', a scris Pletea.