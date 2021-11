SCANDAL la Seminarul Teologic - Mama unei eleve susține că fiica ei a fost agresată, polițiștii fac anchetă

Poliţiştii gălăţeni au deschis, luni, o anchetă la Seminarul Teologic din Galaţi, după ce mama unei eleve a reclamat că fiica ei a fost împinsă pe scări de o colegă şi s-a ales cu o leziune la piciorul drept, dar reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean susţin că imaginile de pe camerele de supraveghere nu confirmă incidentul, anunță Agerpres.

O femeie a reclamat, luni, că fata ei de 12 ani, elevă în clasa a şasea a Seminarului Teologic din Galaţi a fost agresată, fiind împinsă de o colegă pe scări. Ea a mers la cabinetul medical din cadrul unităţii de învăţământ, iar asistenta a anunţat-o pe mamă despre incident.

"M-a împins o colegă pe scări şi m-am lovit la piciorul drept. A venit pe la spate şi m-a împins, fără motiv", a declarat eleva agresată.

Mama acesteia a spus că fiica ei este hărţuită şi ameninţată, în mod repetat, de două colege. Ea a precizat că a depus mai multe plângeri la conducerea Seminarului şi la Inspectoratul Şcolar, însă fără niciun rezultat.

"Nu mai ştim ce să mai facem....Sunt două fetiţe care o agresează mereu. Am fost sunată de şcoală şi mi-a spus că e la cabinet, după ce a împins-o o colegă, are glezna fisurată. Nu înţelegem, nu ştim ce să mai facem. Am vorbit cu domnul diriginte şi mi-a spus că nu are ce să le facă pentru că sunt copii. (...) De când a început şcoala, este mingea de ping pong a clasei, unul o lasă, unul o ia. Nu e bolnavă psihic, învaţă bine. Acum copilul este dărâmat psihic.. Recomandarea psihologului este să o mut din clasă. Când era în clasa a treia, aceeaşi fată a ameninţat-o cu cuţitul, a închis-o în toaletă şi a ameninţat-o", a declarat mama fetei.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar (IŞJ) Galaţi susţin că au vizionat imaginile de pe camerele video din Seminarul Teologic şi nu ar exista niciun incident între cele două eleve.

"Nu se confirmă. Nu a fost niciun incident, noi am vizualizat imaginile de pe camerele de supraveghere şi nu a fost niciun incident. S-a stabilit că, pe fondul unor discuţii între două fete, una dintre copile a minţit şi a spus că a fost împinsă pe scări. Pe imagini nu se vede absolut nimic. Sunt colege de clasă şi ştim că există un conflict mai vechi între ele. În trecut, mama a făcut mai multe petiţii scrise cum că fetiţa ei este agresată. Noi am încercat să discutăm cu ele şi să mediem neînţelegerile. Nu este vorba în niciun caz de fenomen de bullying", a declarat purtătorul de cuvânt al IŞJ Galaţi, Adrian Silivestru.

Poliţiştii din cadrul biroului de Siguranţă Şcolară s-au autosesizat şi s-au deplasat la faţa locului, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

"Se fac cercetări pentru loviri şi alte violenţe. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin.