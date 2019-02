Acuzații grave lansate de cunoscutul nutriționist al vedetelor, Mihaela Bilic. Aceasta susține că în România există un fals medic, despre care Colegiul Medicilor și ANPC au conoștință, dar nu pot face nimic. Șarlatani deghizați în medici care ne otrăvesc pâinea și sufletul, acuză Mihaela Bilic.

"Mulți ani am asistat fără să intervin la campanii de intoxicare ce aveau ca scop acuzarea nedreaptă a mâncării pentru toate relele din viața noastră. Mult timp am știut și nu am spus care este adevărata față și care sunt interesele reale ale unor indivizi ce păreau că apără sănătatea oamenilor. Astăzi a venit ziua în care nu mai pot nici să stau, nici să tac! Dacă tot e momentul în care minciuna și șarlatania sunt scoase la iveală, vreau să pun și eu umărul la acest fenomen. Iar subiectul este unul dureros, pentru că ne-a fost otrăvită pâinea noastră, cea de toate zilele.

Știrea zilei a fost că un așa-zis studiu făcut în Franța (țara care are un cult pentru pâine și produsele de panificație!!) arată că pâinea congelată ne îmbolnăvește. Și cine credeți că este promotorul acestei minciuni otrăvitoare? Nimeni alta decât Lygia Alexandrescu, o șarlatancă cu antecedente grave în ale furnizării de informații false despre mâncare.

Povestea ei e veche și a debutat odată cu reclama la produsele lactate Tnuva. Imi amintesc ca la acea vreme președintele Colegiului Medicilor m-a sunat să mă întrebe cine e medicul nutriționist care are nerușinarea să facă reclamă la un aliment? I-am contactat pe cai de la Tnuva care mi-au răspuns relaxați și nevinovați: "am zis noi că e medic?!??" Exact dragii mei, dacă citești cu atenție, observi că titulatura doamnei în cauză este "lector universitar dr.", deci nu este absolventă de facultate de medicină!!!!!!

Și dacă nu este medic, de ce se prezintă impostoarea Lygia Alexandrescu folosind acest titlu? Pentru că, vezi Doamne, chiar dacă nu a făcut medicina, are un doctorat în nutriție. Unde l-a obținut? La o așa-zisă Universitate fictivă din America, prin corespondență, pentru câteva sute de dolari. Dacă a făcut studii superioare, individa în cauză este cel mult absolventă de litere, cu o diplomă penibilă de nutriționist contrafăcut și cu mult tupeu.

Madam nutriționist, nu numai că și-a construit o carieră bănoasă vânzând diete, dar are obrăznicia să le ceară celor din jur să-i spună "doamna doctor"! Reporterii de la o revistă de investigații au fost la ea incognito, pretinzând că sunt pacienți, și i-au cerut diploma de medic. Știți care a fost reacția șarlatancei? I-a dat afară cu scandal.

Acolo unde Colegiul Medicilor nu are nicio autoritate pentru a lua măsuri împotriva acestei individe, autoritatea și prezența pe piață i-au fost validate indirect de mass-media. Da, dragii mei jurnaliști, oameni de presă și din publicitate, buna voastră credință a născut acest monstru otrăvitor. Lipsa de poziție și de atitudine din partea autorităților care permit ca în spațiul public să poată să-și dea cu părerea orice neavenit, alături de strategiile abile ale unui impostore iscusite au dus la acest absurd: primim sfaturi legate de sănătate și alimentație de la o "balenă albastră", cum bine a numit-o la un moment dat un realizator tv.

Din păcate situația nu e de râs, ci de plâns. Puținii care știam adevărul au tăcut și iată unde s-a ajuns! Colegiul medicilor nu o poate opri pe motiv de malpraxis, ANPC-ul știe că e impostoare, dar nu există nicio plângere oficială împotriva ei, iar jurnaliștii din media nu o demască, ci mai degrabă îi cresc notorietatea, fără să-și dea seama că au fost păcăliți. Până când o să ți se ceară diploma de medic la intrarea într-o televiziune mă consider obligată și responsabilă să iau poziție: Lygia Alexandrescu este o impostoare care se pretinde a fi medic nutriționist, aducând astfel prejudicii nu doar profesiei în sine, ci și oamenilor care dau crezare sfaturilor ei. Astfel de indivizi trebuie să ajungă pe mâna justiției, altfel ne trezim că nu ne-au otrăvit doar pâinea, ci și sufletul!!.

P. S. Iar pentru șarlatanca Lygia Alexandrescu nu am decât un cuvânt: RUȘINE!" , scrie nutriționistul Mihaela Bilic pe Facebook.