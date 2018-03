Scandal politic fără precedent! Gheorghe Nichita confirmă dezvăluirile explozive ale lui Marian Vanghelie: 'Această listă a existat cu siguranță'

Marian Vanghelie, fost lider în PSD, a declarat că fostul premier Victor Ponta, Ilie Sârbu şi fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atât pentru Ponta, cât pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului, confirmă spusele lui Marian Vanghelie. Nichita era unul dintre numele de pe acea listă vehiculată de Vanghelie.

„Atunci când Marian Vanghelie mi-a spus acest lucru, cred că în vara lui 2012, m-a surprins. Ulterior, nu mai m-a surprins, pentru că am pățit ceea ce am pățit. Această listă a existat cu siguranță. (...) Vă spun că Marian Vanghelie are dreptate. (...) Vreau să vă spun că Olguța Vasilescu era un nume care se vehicula la procurorii DNA, pentru că și eu am fost întrebat despre Olguța Vasilescu.”, a spus Gheorghe Nichita la Antena3, adăugând că știa de legăturile lui Victor Ponta cu George Maior.