SCANDAL Primarul Aradului, reclamat de inspectoratul şcolar la Ministerul Educaţiei pentru campanie electorală în şcoli

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Arad sesizează Ministerul Educaţiei Naţionale cu privire la presupuse acţiuni politice în şcoli ale primarului Gheorghe Falcă, preşedinte al organizaţiei judeţene PNL, care ar fi ţinut discursuri anti-PSD la întâlniri cetăţeneşti pe probleme administrative. Primarul a anunţat public că va participa în cartiere la discuţii cu locuitorii, pentru a le prezenta proiectele pe care le pregăteşte, însă, nu a solicitat ISJ aprobare pentru ca întânirile să aibă loc în unităţi de învăţământ, scrie News.ro.

Inspectorul şcolar general delegat, Anca Stoenescu, a declarat pentru News.ro, vineri, că personal a asistat la un discurs politic al primarului Gheorghe Falcă, preşedintele judeţean al PNL, într-un liceu arădean, dar a precizat că astfel de ”acţiuni politice” au avut loc şi în alte şcoli în ultimele zile.

Şefa ISJ Arad a spus că miercuri seară se afla la Colegiul Tehnologic de Construcţii şi Protecţia Mediului şi a observat ”forfotă mare”, iar când a intrat în sala de sport a văzut că primarul are un discurs în faţa a zeci de localnici.

”Eu am fost prezentă în şcoală pentru că noi eram în plină desfăşurare cu Evaluarea Naţională a copiilor de clasa a VIII-a. Auzind acolo forfotă mare, colegi implicaţi în aceste întâlniri cetăţeneşti ale primarului, cărora eu nu le văd scopul, în incinta şcolii, am intrat în sala de sport să văd ce se întâmplă. Eu am numărat de 29 de ori cum primarul a rostit «PSD». A atacat Guvernul PSD, pe consilierii locali PSD, ceea ce e politică”, a spus şefa ISJ.

Stoenescu a declarat că, joi seară, o astfel de acţiune a primarului a avut loc şi la Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”.

Şefa ISJ acuză că primarul nu a solicitat aprobare pentru a desfăşura acţiuni în şcoli.

”Directorii au primit doar o notificare, la care nici nu li s-a dat posibilitatea să răspundă dacă sunt de acord. Ar fi trebuit să solicite Inspectoratului Şcolar aprobarea organizării unor astfel de activităţi. La întâlniri au fost şi adolescenţi, dar nu pot să spun dacă au fost elevi ai şcolilor. Conform legislaţiei, în unităţile de învăţământ, chiar dacă sunt administrate de primărie, nu poţi desfăşura decât activităţi educative”, a spus Stoenescu.

Conducerea ISJ Arad va depune o sesizare la Ministerul Educaţiei Naţionale luni dimineaţă, urmând să prezinte inclusiv înregistrări video cu discursurile primarului Falcă.

”Trebuie să luăm atitudine faţă de astfel de acţiuni. În conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios”, a adăugat Stoenescu.

Primarul Gheorghe Falcă şi-a anunţat public programul unor ”întâlniri cetăţeneşti” în cartiere, care s-au desfăşurat în ultima preioadă şi la care a prezentat diverse proiecte ale municipalităţii.

Contactat de News.ro, primarul a declarat că prin aceste întâlniri şi-a propus să-i informeze pe arădeni despre semnarea contractelor pentru lucrările de ”regenerare urbană”, care ar urma să îmbunătăţească infrastructura şi aspectul cartierelor.

”Eu nu fac politică în şcoală, dar când cetăţenii pun întrebări la aceste întâlniri, inclusiv pe teme politice, evident că răspund. Guvernul PSD a furat bani Aradului în anul 2018 în valoare de 16 milioane de euro. Domna inspector şcolar este invitată şi are dreptul să participe la dezbateri, dar nu pot să-i mint pe cetăţeni că nu s-au furat bani de la Arad dacă sunt întrebat, cum nu pot să-i mint, să le spun că în Arad sunt proiecte guvernamentale importante, când de fapt avem proiecte oprite de guvern chiar în sistemul educaţional”, a spus primarul.

Falcă a declarat că întâlnirile au loc ”în baza materială a municipiului, nu a Guvernului României”, referindu-se la faptul că imobilele şcolilor aparţin oraşului.

Întrebat de ce nu a solicitat aprobare de la ISJ, Falcă a răspuns: ”Nu vor domnii aceştia de la Inspectorat să mai plătească ceva la clădirile acestea, că oricum nu fac nimic? Cum vor ei să fie stăpâni pe clădirile altora?”.

Primarul a precizat că mai are programate întâlniri în cariere şi în următoarea perioadă.