Scandal URIAȘ legat de audierea lui Mugur Isărescu! Lucian Isar îl ia peste picior: 'De competent fuge'

Pregătirile Bulgariei pentru a se alătura zonei euro sunt în grafic, iar statul balcanic ar putea adopta euro încă din ianuarie 2022. În acest context, economistul Lucian Isar lansează o serie de critici la adresa guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, căruia îi reproșează că România nu a intrat în Zona Euro și ratează acum indicatorii care sunt în mandatul său. Nici absența guvernatorului BNR de la Comisia Economică din Senat nu este trecută cu vederea.

„Isarescu este competent. De competent Romania nu a intrat in Zona Euro si rateaza acum fix indicatorii care sunt in mandatul BNR. De competent Isarescu fuge de Comisia Economica din Senat sa nu fie demis, facut de ras or chiar arestat in afara protectiei oferite de art.25 din Statutul BNR. Bulgarii rad la poanta asta”, scrie Lucian Isar pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al BNR a anunțat, marți, că BNR nu va participa la discuția din Comisia Economică din Senat pentru că este nevoie mai întâi de o întâlnire la Ministerul de Finanțe în cadrul Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială.

„BNR este deschisă la dialog, la clarificarea chestiunuilor în discuție bineînțeles și în Parlament și consider că se poate găsi un cadru mai adecvat acestei întâlniri decât cel creat de dl. Zamfir, care să nu plece de la un șir de fake news-uri lansate fără probe”, a spus Suciu.