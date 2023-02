Scandal uriaș la Sectorul 1: Clotilde Armand cere excluderea unui consilier PNL/ Liberalul o dă în judecată pentru calomnie

La Sectorul 1 scandalul pare a fi unul fără sfârșit. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le cere liberalilor să-l revoce din funcție pe consilierul local Dan Podaru, pe care îl acuză că este apărătorul firmei Romprest. În replică, deputatul PNL anunță că o dă în judecată pe Clotilde Armand pentru calomnie.

”Un lucru grav se întâmplă astăzi în procesul în care cerem rezilierea contractului cu operatorul de salubrizare, la ora 15.00 este un termen important la Tribunalul București. Judecătorii urmează să audieze ca martor un consilier local PNL, la solicitarea avocaților Romprest. Da, ați auzit bine, un ales local -care este foarte vocal când se discută despre bugetul pentru salubrizare sau despre rezilierea contractului- este chemat să susțină cauza operatorului de salubritate.

Cer public președintelui PNL Sectorul 1, Sebastian Burduja, și președintelui PNL București, Ciprian Ciucu, ca aleșii PNL să nu se implice în acest proces și să-l revoce din funcția de consilier local pe Dan Podaru. Un ales local trebuie să vegheze la cheltuirea corectă a banilor publici, nu să devină apărătorul unei firme private, ceea ce face acest consilier este un conflict de interese uriaș.

Contractul păgubos cu Romprest, semnat pe timpul lui Andrei Chiliman (PNL) și modificat în mandatul lui Dan Tudorache (PSD), a adus locuitorilor din Sectorul 1 un prejudiciu de 200 milioane euro, potrivit DNA. Din punct de vedere moral, PNL și PSD trebuie să se abțină când este vorba de acest contract, să susțină interesul comunității locale și nu al unei companii controlate prin off-shore-uri. Am văzut că în ultima perioadă se agită și au intensificat campania mediatică negativă împotriva mea, în contextul discutării proiectului de buget al Sectorului 1”, scrie Clotilde Armand.

Replica consilierului PNL

Consilierul local din partea PNL, Dan Podaru, a anunțat că o va da în judecată pe Clotilde Armand pentru calomnie și defăimare.

”Primarul penal Clotilde Armand incalca, prin postarea de pe pagina ei de Facebook, referitoare la mine, Codul Penal.

Prin postarea calomnioasa, denigratoare si ilegala referitoare la mine, Primarul Clotilde Armand realizeaza conform Codului Penal, art. 272, “influentarea declaratiilor”. Este evident faptul ca Primarul abuziv savarseste infractiunile prevazute de art. 272, prin solicitarile explicite pe care le realizeaza prin intermediul textului si prin presiunea publica evidenta.

Articolul 272 din Codul Penal 2009 precizeaza:

“(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.”

Ca raspuns la materialul calomnios, denigrator si ilegal al Primarului Clotilde Armand, ii transmit urmatoarele:

In anul 2021, am fost ales Presedinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale existente in acel moment intre PS1 si compania Romprest.

Avand in vedere aceasta calitate, am participat la diverse emisiuni televizate, am redactat materiale si am oferit declaratii presei scrise, radiourilor si televiziunilor referitoare la ilegalitatile pe care a incercat sa le comita Primarul Clotilde Armand.

Trebuie precizat faptul ca declaratiile Primarului conform carora sunt „foarte vocal cand se discuta despre bugetul pentru salubrizare sau despre rezilierea contractului” sau ca ceea ce fac este „un conflict de interese urias”, reprezinta o calomnie si o forma continuata de denigrare, dezinformare si manipulare a opiniei publice. Implicarea mea in toate activitatile pe care le desfasor la nivelul Consiliului Local are ca element central doar respectarea legii si intereselor cetatenilor.

Interesul si implicarea in problema conflictului cu prestatorul de salubritate nu a fost si nu este in niciun moment un „conflict de interese”, ci chiar datoria mea institutionala, profesionala, data de functia de Presedinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre PS1 si compania Romprest, dobandita legal si democratic, prin votul colegilor mei Consilieri. Nu putem genera crize sanitare, lasa gunoaiele pe strada, asa cum nu putem permite sau accepta niciodata sa nu modernizam scolile, sa nu realizam locuri noi de parcare sau alte proiecte utile Sectorului 1.

Prin toate declaratiile publice pe care le-am oferit, am explicat si eu si ceilalti Consilieri ai Consiliului Local, membri ai PNL sau ai altor partide, care sunt ilegalitatile pe care le realizeaza primarul Clotilde Armand referitor la problema salubritatii sau a altor probleme, existente real la nivelul Sectorului 1.

Trebuie precizat, intr-o logica elementara, ca nu m-am propus singur ca martor, iar in cazul in care instanta va decide citarea mea ca martor, daca nu ma voi prezenta, instanta poate emite mandat de aducere, conform Art. 313, Cod procedura civila.

Pentru declaratiile hartuitoare, denigratoare si calomnioase pe care le realizeaza si pentru infractiunile pe care le comite conform Art. 272 din Codul Penal, in cel mai scurt timp voi depune o plangere penala impotriva Primarului Clotilde Armand.

Sa-ti fie rusine, Clotilde Armand, iti este frica de adevar!”, scrie Podaru.