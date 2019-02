SCANDALUL stă să BUBUIE - Se cer comisii de ANCHETĂ la TVR și CNA

Parlamentarii PNL și USR au depus, joi, la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, solicitări pentru înființarea a două comisii parlamentare de anchetă, una pentru analizarea cheltuielilor la TVR și o alta care să cerceteze activitatea CNA.

„Asăzi, am depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților o soclicitare din partea PNR și USR pentru constituirea a două comisii de anchetă, una pentru analizarea cheltuielilor din Societatea Națională Televiziunea Publică și o comisie de anchetă pentru analizarea activității Consiliului Național al Audiovizualului. La sfârșitul sesiunii trecute, am avut mai multe informații despre anumite cheltuieli făcute de conducerea Televiziunii Publice, cheltuieli cu invitații și colaboratorii la anumite Talk Show-uri în cadrul acestei stații publice, făcute cu Festivalul Național Cerbul de Aur și Eurovizion. (...) am făcut o invitație către directorul general, doamna Doina Gradea, pentru audiere în cadrul Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților. Domnia sa a participat, la întrebările adresate, a găsit un singur răspuns, acela că nu ne poate aduce la cunoștință dacă aceste cheltuieli sunt reale sau nu, deoarece contractele făcute de TVR cu acești colaboratori sunt sub anumite clauze de confidențialitate”, a declarat, joi, la Parlament, deputatul PNL Gigel Știrbu, conform Mediafax.

Liberalul susține că va solicita un audit al Curții de Conturi la TVR.

„Am adresat o solicitare în scris în baza legii 544, răspunsul fiind același. Am luat legătura cu reprezentanții noștri din Consiliul de administrație, dânșii au făcut o solicitare de introducere pe ordinea de zi pentru o discuție la ultima ședință a Consiliului de administrație pentru o discuție vizavi de aceste clauze abuzive. Bine-nțeles că nu a fost pusă pe ordinea de zi. Voi solicita în scris Curții de Conturi un audit pe această speță la Televiziunea Publică”, a adăugat Știrbu.

Referitor la înființarea unei comisii de anchetă privind activitatea CNA, deputatul USR Iulian Bulai a spus că aceasta este necesară pentru că soluționarea sesizărilor durează prea mult.

„Am sesizat mai multe abuzuri în această instituție (CNA - n.r.). Avem câteva certitudini legate de proasta funcționare a lucrurilor din această instituție. S-a ajuns la un grad de reacție foarte grav, anume, suspendarea unei televiziuni. Se puteau apela la alți pași pentru a ajunge în această situație. CNA este disfuncțională datorită timpului pe care îl alocă verificării fiecărei sesizări în parte. O sesizare făcută CNA are nevoie între 3 luni și 12 luni pentru a putea fi soluționată. În ultimul an, o singură televiziune a primit 15 sancțiuni financiare. Este un caz deosebit, pentru că această televiziune nu aparține unui grup de televiziuni care ar fi prietenoase aprtidelor de la guvernare”, a declarat, joi, la Parlament, deputatul USR Iulian Bulai.

El a adăugat că doar două televiziuni au fost cercetate în legătură cu transmisia manifestației din 10 august.

„Au fost doar două televiziuni care au făcut obiectul unor cercetări din partea CNA cu privire la tarnsmisia evenimentelor din data de 10 august. Aici vorbim doar de posturile Realitatea TV și România TV. Considerăm aceste fapte ca fiind evidențe ale unei politici partizane și vrem să aflăm mai multe despre cum se iau deciziile în această instituție. Trebuie să aflăm de ce această instituție folosește un an de zile pentru a discuta o anumită cauză. Trebie să răspundă acuzațiilor de partis-pris-uri în amendarea unor televiziuni și în protejarea altora”, a explicat Bulai.