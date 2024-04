'Scandalul vila lui Iohannis' revine în prim plan. USR acuză PSD și PNL de un abuz de proporții: 'Interesul public a ajuns o glumă'

Majoritatea PSD şi PNL din Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor comite un abuz de proporţii încercând să îngroape în sertarele comisiilor solicitarea USR de a fi trimisă Curtea de Conturi în control la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), pentru a fi verificat modul în care Regia cheltuie banii românilor, inclusiv pentru renovarea vilei de lux din Bd. Aviatorilor nr. 86, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu.

”Au trecut aproape două luni de când am aflat că, în timp ce românii sunt împovăraţi constant cu taxe noi sau majorate, inclusiv taxa pe boală, RA-APPS cheltuie între 7 şi 9 milioane de euro pentru a renova o vilă dintr-un cartier select al Bucureştiului, astfel încât să o transforme într-o reşedinţă unifamilială. Două luni în care, deşi este vorba de bani publici, nu am aflat cui este destinată vila, dacă este pentru preşedintele Iohannis, nici de ce a fost secretizat contractul de renovare şi ce conţine el, deşi sunt deţinător al unui certificat ORNISS, care mi-ar da dreptul să am acces la contract. PSD şi PNL nu vor ca noi şi, implicit, românii să aflăm adevărul, de aceea şi tertipurile prin care încearcă să îngroape solicitarea USR”, a declarat Ionuţ Moşteanu, la Parlament.

USR a cerut să fie trimisă Curtea de Conturi ca să verifice cum foloseşte RA-APPS banii publici pentru renovarea „palatului împăratului” la şedinţele Biroului Permanent de săptămâna aceasta şi săptămâna trecută. Printr-un abuz repetat, PSD şi PNL încearcă însă să îngroape solicitarea USR cu orice preţ, folosind explicaţii aberante şi tertipuri.

”Solicitarea USR se bazează pe prevederile Constituţiei potrivit cărora Curtea de Conturi controlează, la cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, modul de gestionare a resurselor publice şi raportează cele constatate. Demersul USR vine în contextul în care RA-APPS a refuzat, în mod repetat, să clarifice situaţia vilei din Aviatorilor 86. Inclusiv nu a răspuns întrebărilor adresate de deputatul USR Mihai Badea privind persoana care va beneficia de reşedinţa unifamilială de 1.200 de metri pătraţi şi procedura de atribuire a contractului, cu încălcarea legii achiziţiilor publice”, precizează formaţiunea.

”În România Partidului Unic PSD-PNL, interesul public a ajuns o glumă pentru Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă şi Klaus Iohannis, dar nu vom renunţa. Vom continua demersurile până când adevărul despre vila din Bd. Aviatorilor 86 va ieşi la iveală, iar cei care au luat decizia de a risipi, în secret, milioane de euro vor răspunde în faţa românilor”, mai spune USR.