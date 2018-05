Scapă de STRES cu un simplu exercițiu de respirație

Ritmul respiratiei are un impact direct asupra starii psihice, de aceea exercitiile de respiratie pot fi folosite pentru linistirea mintii si pentru inducerea unei stari de calm, scrie exquis.ro.

In situatiile tensionate, in care te simti amenintat la nivel de subconstient, glandele suprarenale elibereaza adrenalina si cortizol – hormonul stresului. Acesti hormoni accelereaza bataile inimii, respiratia si totodata cresc nivelul de zahar din sange. In asemenea momente, apare senzatia de neliniste acuta, tensiunea arteriala creste iar anxietatea se instaleaza.

Reglandu-ti insa in mod constient respiratia prin practicarea unui exercitiu de respiratie, vei reusi sa te relaxezi si sa combati anxietatea instantaneu, potrivit doc.ro.

Beneficiile reglarii ritmului respiratiei in momentele tensionate

Reduce stresul si combate efectele acestuia asupra organismului – respiratia profunda si regulata combate hiperventilatia si reduce productia hormonului stresului in organism. Hiperventilatia declanseaza o serie de simptome neplacute in organism, incepand de la senzatie de ameteala si pana la greata si pierderea echilibrului sau dureri de cap.

Sporeste puterea de concentrare – un studiu a dovedit faptul ca exercitiile care regleaza ritmul respiratiei contribuie la sporirea capacitatii de concentrare.

Imbunatateste toleranta la stres – studiile arata ca exercitiile de respiratie, practicate in mod regulat, sporesc capacitatea individului de a face fata stresului.

Cum sa iti reglezi respiratia cu ajutorul unui exercitiu de respiratie

Tehnica de resetare a respiratiei este extrem de simpla, insa foarte eficienta in situatiile tensionate, in care simtim ca ne pierdem cu firea.

Inchide ochii, apoi inspira pe nas numarand pana la 4. Concentreaza-ti atentia asupra aerului care patrunde in plamani.

Tine-ti apoi respiratia pana cand numeri din nou la 4.

Expira usor, numarand pana la 4. Expirul se poate face si pe gura, insa inspirul numai pe nas.

Repeta aceasta etapa timp de 4 minute.

La incheierea exercitiului, linistea se va instala deja si simptomele anxietatii vor disparea.

Pentru a beneficia la maximum de efectele benefice ale practicarii acestui exercitiu de respiratie ar trebui sa tii cont de urmatoarele sfaturi:

Retrage-te intr-un loc linistit atunci cand practici acest exercitiu – poate fi vorba despre un colt al unei incaperi sau despre toaleta unui loc public, important e sa ai parte de putina liniste

Amplaseaza-ti o mana pe stomac pentru a te asigura ca respiri abdominal – asta inseamna ca atunci cand inspiri abdomenul ar trebui sa se umfle, iar cand expiri, acesta ar trebui sa se retraga

Incearca sa iti relaxezi muschii din tot corpul atunci cand practici acest exercitiu de respiratie

Poti folosi aceasta tehnica pentru relaxare in momentele incordate si stresante, insa o poti folosi si pentru sporirea concentrarii si imbunatatirea randamentului la locul de munca. Atunci cand simti ca esti in pana de idei ori te misti cam greu, ia o pauza de 4 minute pe care o vei dedica acestui exercitiu de respiratie. Vei observa cum puterea de concentrare este sporita instantaneu.