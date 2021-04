Scenariu despre invazia Ucrainei: Vladimir Putin are nevoie de un război pentru a-și salva pielea? (Radu Tudor)

Radu Tudor analizeaza pe site-ul sau posibilele explicatii pentru avansarea armatei ruse spre Ucraina.

„Afluirea permanenta de trupe, tehnica militara si armament greu din Estul Rusiei catre Vest, in jurul granitei cu Ucraina, avertizeaza de ceva timp lumea occidentala in legatura cu intentiile agresive ale Moscovei. Este clar, ceva se intampla, nu e vorba doar de un simplu exercitiu militar, asa cum sustin in mod fals incearca oficialii de la Kremlin. Sunt zeci de garnituri de tren cu tancuri si TAB-uri, sunt zeci de nave de razboi ce vin spre Marea Neagra si 80000 de militari. Este un efort urias, militar, logistic si financiar, in contextul in care Federatia Rusa nu dispune de resurse nelimitate. Dimpotriva, traverseaza dificultati economice serioase, iar populatia nemultumita protesteaza fara incetare in ultimii ani.

Specialistii in spatiul rus afirma ca situatia politica a lui Vladimir Putin e atat de complicata, incat acesta are nevoie de un razboi pentru a-si salva pielea. Altii cred ca avem de-a face cu partea a 2 a din planul de invazie a Ucrainei, dupa anexarea ilegala a Crimeei si partea 1 a invaziei din Est, acolo unde se desfasoara din 2014 un razboi de ocupatie. Rusia alimenteaza cu armament, bani si militari regiunea Donbas, pe care a cucerit-o pretinzand ca este un act de insurgenta al etnicilor rusi din zona. Acestia nu pot avea insa resurse in a intretine un razboi cu Ucraina fara alimentarea Rusiei”, scrie Radu Tudor.

„Pana unde va merge Putin cu agresiunea militara a Rusiei? Cat de puternic va fi destabilizat bazinul Marii Negre, unde Romania si alte 2 state aliate sunt riverane? Ce masuri urgente trebuie sa ia Alianta Nord Atlantica pentru a nu fi surprinsa din punct de vedere tactic, operativ si strategic? Care este rolul Romaniei ca stat membru NATO aflat in prima linie a Flancului Estic, cel mai aproape de amenintarea Rusiei?

Exista pericolul coordonarii si conectarii zonelor de conflicte inghetate ce reprezinta avanposturi de amenintare militare directa si ocupare a unor teritorii ale statelor independente Republica Moldova, Ucraina, Georgia? Transnistria, Crimeea, Estul invadat al Ucrainei, Anbhazia si Osetia de sud reprezinta un imens arc de instabilitate si ilegalitate (potrivit dreptului international in bazinul Marii Negre.

Intrebari la care liderii aliati incearca un raspuns cat mai detaliat, iar masurile nu intarzie sa apara deja”, continua acesta.

El mai scrie:

„Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg s-a pronuntat in ultima perioada in legatura cu postura asertiva a Rusiei si nevoia unui raspuns defensiv ferm.

”În ultimele săptămâni Rusia a deplasat mii de trupe gata de luptă la frontierele Ucrainei, cea mai amplă comasare de trupe ruse de la anexarea ilegală a Crimeei în 2014”, a declarat Stoltenberg într-o conferinţă de presă comună cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, aflat în vizită la sediul NATO de la Bruxelles.

”Rusia trebuie să pună capăt acestei consolidări militare în interiorul şi în jurul Ucrainei, să renunţe la provocări şi să reducă imediat” tensiunile, a spus el.

Jens Stoltenberg a afirmat că Alianţa Nord-Atlantică, nu Moscova, va decide dacă Ucraina va adera la NATO. ”Le revine celor 30 de aliaţi din NATO să decidă când este pregătită Ucraina pentru a deveni membră. Nimeni altcineva nu are vreun drept de a încerca să intervină sau să interfereze în acest proces. Rusia încearcă acum să restabilească un fel de sferă de influenţă unde ea încearcă să decidă ce pot face vecinii”, a accentuat secretarul general al Alianţei.

De partea sa, şeful diplomaţiei ucrainene a insistat că NATO şi Occidentul trebuie să acţioneze rapid pentru a preveni o escaladare a violenţelor între Ucraina şi Rusia.

”La nivel operaţional, avem nevoie de măsuri care vor descuraja Rusia şi care vor limita intenţiile sale agresive. Acest lucru ar putea fi … o nouă rundă de sancţiuni care ar putea creşte preţul agresiunii ruse”, a declarat Kuleba în aceeaşi conferinţă de presă.

”Acesta ar putea fi un sprijin direct menit să consolideze capacităţile de apărare ale Ucrainei. Întrucât ştim că Rusia nu precupeţeşte niciun efort pentru a împiedica ţări terţe să coopereze cu Ucraina în sectorul apărării. Rusia lucrează asiduu pentru a ne submina capacităţile de apărare”, a explicat demnitarul ucrainean.

Asadar, Alianta se mobilizeaza.

In plus, fata de semnalele diplomatice fara echivoc, NATO monitorizeaza intr-un ritm amplificat miscarile de trupe ale Rusiei. Avioane de recunoastere survoleaza 24 din 24 acvatoriul Marii Negre, cu predilectie in zona de nord. Actiuni de recunoastere si monitorizare satelitara sunt si ele activate.

Potrivit şefului Statului Major al Armatei din Ucraina, Moscova a concentrat 40.000 de militari la graniţa estică a Ucrainei şi alți 40.000 pe Peninsula Crimeea, care a fost anexată ilegal în anul 2014.

În republicile populare separatiste din estul Ucrainei, potrivit estimărilor trăiesc 3,7 milioane de oameni, dintre aceştia 400.000 au primit în regim de urgenţă cetăţenie rusă, ceea ce poate constitui un pretext pentru Moscova pentru o eventuală intervenţie militară, spunând că vrea să-şi protejeze proprii săi cetăţenii, scrie deschide.md

„Ştim că ei sunt gata, dar şi noi suntem gata, pentru că ne aflăm pe pământul nostru” – a declarat Volodimir Zelenski, plimbându-se în tranşee, într-o înregistrare video difuzată astăzi de CNN. Săptămâna trecută preşedintele a vizitat linia de apărare care separă teritoriile controlate de separatiştii pro-ruşi de restul Ucrainei.

Această declaraţie demonstrează clar o nouă treaptă a tensiunii existente între cele două ţări. Acum câteva zile Zelenski a considerat că masarea de trupe ruseşti în zona de frontieră cu Ucraina şi în Peninsula Crimeea, ocupată în urmă cu şapte ani, nu este decât o operaţiune de intimidare din partea Moscovei. De această dată însă a vorbit despre un eventual conflict militar cu Rusia ca despre o posibilitate reală, scrie rador.ro

Mobilizări de trupe ruseşti au fost observate nu doar la frontiera estică a Ucrainei, ci şi mai la sud, în Transnistria, care se mărgineşte cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta Telegram, cu sediul în Polonia, arată o coloană de blindate în perimetrul aeroportului militar din Tiraspol, relatează marţi portalul deschide.md.

De la Tiraspol până la frontiera cu Ucraina nu sunt mai mult de 13 km distanţă, indică experţii Nexta, citaţi anterior de agenţia oficială ucraineană de presă Ukrinform.

Rusia dispune în Transnistria oficial de un efectiv de aproximativ 1.700 de militari, în principal în cadrul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR).

Dar capacitatea reală a contingentului rusesc din regiunea transnistreană, care are frontieră comună cu Ucraina, nu este cunoscută. GOTR a fost formată la 1 iulie 1995, în baza a ceea ce rămăsese din fosta Armată a IV-a sovietică, dislocată în Transnistria înainte de prăbuşirea URSS.

În anul 1992, militarii ruşi au participat la conflictul armat de partea separatiştilor transnistreni. Sute de romani au fost ucisi atunci de trupele rusesti.

Rusia mentine si azi peste 1200 de militari ce ocupa ilegal Transnistria, un teritoriu al Republicii Moldova. La Cobasna se afla un urias depozit de munitie, mostenit de la Armata a XIV a URSS.

Sunt si cateva vesti bune care merita mentionate in acest context :

Zilele trecute, seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a avut doua consultari esentiale : cu generalul Tod Wolters, Comandantul Suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR) si cu generalul Mark Milley, presedintele Comitetului Intrunit al sefilor de State Majore din Armata SUA. Tema consultarilor : situatia de securitate la Marea Neagra

SUA trimit doua nave militare in Marea Neagra, printre care USS Donald Cook, o nava care a mai fost prezenta zona si a fost hartuita de aeronave militare rusesti agresive

In scurt timp, in Europa de Est va fi organizat exercitiul de mare aploare Defender Europe 2021. 28000 de militari din 27 de tari se vor mobiliza pentru a da un semnal puternic de aparare si descurajare. SUA vor juca un rol esential in acest exercitiu.

O alta veste buna a fost data chiar de seful Pentagonului, Lloyd Austin.Statele Unite ale Americii nu mai au în plan o retragere a trupelor americane din Germania, a declarat marţi, şeful Pentagonului, Lloyd Austin, aflat în vizită la Berlin, transmite Reuters.Mai mult, secretarul american al apărării a anunţat că SUA vor desfăşura un număr suplimentar de 500 de militari în Germania.

”L-am informat pe ministru (apărării german) în legătură cu intenţia noastră de a desfăşura cu titlu permanent circa 500 de militari americani suplimentari în regiunea Wiesbaden (vest) începând din această toamnă”, a afirmat Austin într-o declaraţie de presă comună cu omologul său german, Annegret Kramp-Karrenbauer, care la rândul ei a calificat anunţul drept ”un semnal foarte puternic de unitate”, potrivit AFP”.