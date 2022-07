Şcoala Internaţională de Vară: Studenţi români şi străini proiectează un hub academic într-o clădire a TUIASI

Studenţi români şi străini participă, în perioada 10 - 23 iulie, la un curs intensiv al cărui scop este de a-i provoca să proiecteze un hub academic modern, în cadrul Şcolii Internaţionale de Vară "The hubs and the bees, design the perfect academic hive".

La finalul celor două săptămâni de Şcoală Internaţională de Vară, hubul academic proiectat de către studenţi va prinde viaţă într-un spaţiu din clădirea TEX 6 a Facultăţii de Design Industrial şi Managementul Afacerilor, de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI).

Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relaţiile internaţionale la TUIASI, a declarat că participanţii au în faţă o provocare importantă, aceea de a proiecta un spaţiu de lucru academic care îi poate găzdui pe ei, profesori, mentori, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi care să poată fi folosit inclusiv după absolvire, potrivit Agerpres.ro.

"Aceste şcoli de vară de două săptămâni sunt gândite astfel încât să deprindeţi anumite competenţe de la profesori, care vă vor ghida prin mai multe metode de lucru. Profesorii pe care îi veţi cunoaşte au competenţe neaşteptate. În mod normal, într-o universitate tehnică te aştepţi ca inginerii să se comporte "inginereşte", adică să folosească argumente din practică şi teorie. Colegii mei vin cu un background de arhitectură neconvenţională, antreprenoriat, marketing, management", a declarat Irina Lungu.

În prima săptămână a şcolii de vară studenţii vor învăţa procesul de "design thinking".

"Va fi o provocare. Când am fost cu bursa Fulbright la Universitatea din Rochester am aflat că americanii nu folosesc cuvântul 'problemă', ci 'provocare', lucru care ne arată că felul în care ne raportăm şi cum privim o problemă e important şi poate face parte din soluţie, iar asta vom învăţa şi noi: să identificăm provocarea, să ne schimbăm perspectiva asupra problemei şi să găsim soluţii pe termen scurt şi lung", a spus dr. ing. Lidia Alexa, şef lucrări la Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor.

Atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori, tema şcolii de vară este considerată a fi importantă pentru că demonstrează că universitatea este centrată în jurul studenţilor şi vrea să le ofere spaţii în funcţie de nevoile lor.

"E foarte important ca studenţii să aibă spaţii în care să se întâlnească în afara orelor, pentru a schimba idei şi a se îmbunătăţi, pentru că aşa apar afacerile, prin astfel de întâlniri. Este important felul în care avem aranjat biroul, cum stăm pe scaun, toate fiind elemente necesare pentru a crea "o bază", astfel încât spaţiul să fie organizat într-un mod cât mai eficient, care să permită dezvoltarea creativităţii", a declarat drd. arh. Oana Stanciu, de la Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino".