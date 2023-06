Scopul enunțat de Ciolacu după ce a fost desemnat premier. Gesturi cordiale cu Iohannis la Cotroceni (video)

Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, lângă șeful statului, că își dorește o schimbare de strategie la Guvern. Cei doi au schimbat amabilități și au dat mâna, Iohannis afișând chiar o bună dispoziție.

„În primul rând aș dori să vă transmit la Mulți Ani de ziua dvs”, i-a zis Ciolacu lui Iohannis în debutul declarație, șeful statului mulțumindu-i liderului PSD pentru urare.

„Aș dori sa-i multumesc dlui presedinte PNL, Nicolae Ciuca, pentru gestul de onoare pe care l-a facut (demisia), ii multumesc din postura de roman, pentru ca prin gestul sau Romania a trecut in alta etapa, o etapa de democratie consolidata. Daca Guvernul condus de Nicolae Ciuca a fost despre stabilizarea Romaniei, imi doresc ca guvernul condus de mine sa fie despre economie si reforma. Pana joi Romania trebuie sa aiba guvern votat si sa depunem juramantul si-mi asum cu toata responsabilitatea faptul ca Romania are nevoie de aceste reforme si de PNRR. Locul Romaniei este in locul UE si NATO”, a continuat Ciolacu.

El i-a mai mulțumit lui Iohannis pentru „onoarea” pe care i-a făcut-o să-l desemneze premier.

„Vă doresc mult succces”, i-a răspuns Iohannis liderului PSD, căruia i-a mai spus că-l așteaptă pentru jurământul de învestitură după ce obține votul de la majoritatea parlamentară. Cei doi au dat ulterior mana și au facut o poza in care Klaus Iohannis a zambit.