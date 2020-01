Scriitoarea Elizabeth Wurtzel, cunoscută pentru romanul autobiografic „Prozac Nation”, a murit

Elizabeth Wurtzel, care a publicat la vârsta de 27 de ani romanul autobiografic „Prozac Nation”, adaptat pentru marile ecrane în urmă cu două decenii, a murit marţi, la New York, potrivit news.ro.

Scriitoarea avea 52 de ani şi suferea de cancer la sân, potrivit presei americane.

Ea fusese diagnosticată cu această boală în 2015 şi a scris despre experienţă în New York Times. A suferit o dublă mastectomie, însă a murit din cauza matastazelor, a spus soţul ei, Jim Freed.

Romanul de debut, „Prozac Nation”, a fost lansat în 1994 şi a fost apreciat de public şi de majoritatea criticilor. În carte, ea a tratat problema naţională a depresiei. Sinceră şi dezinhibată, relatarea lui Wurtzel - de la perioada în care a studiat la Harvard, consumul de droguri, aventurile sexuale şi problemele din copilărie - a schimbat maniera de scriere a memoriilor.

Totuşi, unii critici au considerat-o pe autoare narcisistă. „Este o Sylvia Plath cu ego-ul Madonnei”, a scris Ken Tucker despre Wurtzel în septembrie 1994, în The New York Times Book Review.

„Prozac Nation” a fost adaptat pentru marele ecran în 2001, cu Christina Ricci în rol principal.

Elizabeth Wurtzel a continuat să scrie romane şi articole pentru diverse reviste. A publicat în 1998 colecţia de eseuri „Bitch” şi în 2002, „More, now and again: a memoir of addiction”, între altele.