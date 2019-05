Scriitorul Ko Un, nominalizat de patru ori la premiul Nobel pentru Literatură, prezent la Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti

Peste 60 de invitaţi din străinătate figurează în programul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti, în perioada 13-19 mai. Printre oaspeţi vor fi Ko Un - cel mai important poet sud-coreean, nominalizat de patru ori la Premiul Nobel pentru Literatură, Marco Antonio Campos - unul dintre cei mai titraţi poeţi mexicani ai momentului - sau Michel Deguy - laureat al celor mai prestigioase premii literare din spaţiul cultural de limbă franceză, la autori în plină ascensiune, nume precum Robert Prosser (Austria), Krystyna Dąbrowska (Polonia) sau Usha Akella (India), potrivit news.ro.

Citește și: Moise Guran prevestește viitorul pentru PSD:’Nu cred că PSD mai poate strânge mai mult de 1,5-1,7 milioane de voturi’

Aceştia se vor prezenta publicului din capitală în cadrul unor evenimente cu formate extrem de variate: de la lecturi publice de poezie, la dialoguri "Poetry - Face to face", până la mult-aşteptatele momente de performance, cu care ediţiile din ultimii ani ale Festivalului Internaţional de Poezie de la Bucureşti i-a obişnuit pe iubitorii de artă conceptuală, anunţă organizatorii.

Citește și: Ironie la adresa lui Klaus Iohannis! ‘Atâta cheltuială și tot să nu te bage nimeni în seamă’

"La fel ca în anii precedenţi, seara experimentală de anul acesta, numită Euphonia, revine cu o nouă selecţie de poezie sonoră, vizuală, performativă şi intermedia, forme indecise, premiere absolute şi lucrări create special pentru eveniment. Vor performa nouă poeţi, artişti şi muzicieni internaţionali şi români, explorând extensiile din ce în ce mai dinamice şi hibride ale creaţiei de gen contemporane: polivocalism, multilingvism, şamanism, improvizaţie vocală şi gestuală, poezie conceptuală, video şi electronică. Aş vrea să menţionez în mod special prezenţa unei figuri legendare a poeziei experimentale din Europa de Est, Katalin Ladik, născută în 1942 în Novi Sad, a cărei practică include nu doar poezie scrisă, sonoră şi vizuală, ci şi performance, muzică nouă, teatru, film şi piese radiofonice. Va fi o şansă rară să o vedem atât performând pe scenă la Apolo 111, cât şi vorbind despre arta sa într-o întâlnire cu publicul miercuri 15 mai, la Galeria Tranzit, de la ora 19:00”, a declarat poeta Simona Nastac, curatoarea proiectului.

Citește și: Ironie la adresa lui Klaus Iohannis! ‘Atâta cheltuială și tot să nu te bage nimeni în seamă’

Una dintre cele mai importante secţiuni din program dedicate oaspeţilor din străinătate o reprezintă seria binecunoscută de "Lecturi publice", proiectul ce reprezintă „firul roşu” al acestui maraton literar care este FIPB. Ele se desfăşoară zilnic, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Calea Victoriei 88 şi reunesc atât invitaţii străini, cât şi peste 100 de poeţi din România.

Citește și: Anunț făcut de Lia Olguța Vasilescu! ‘PSD este partidul care a realizat cele mai mari reduceri de taxe în România în ultimii 30 de ani’

Luni, 13 mai, invitatul special va fi poetul Marco Antonio Campos - unul dintre cei mai titraţi poeţi mexicani ai momentului, miercuri, 15 mai, vor urca pe scena Aulei 11 poeţi invitaţi din străinătate: Ko Un (Coreea de Sud), Usha Akella (India), Eiléan Ní Chuilleanáin (Irlanda), Jean-Marc Desgent (Canada), Călin-Andrei Mihăilescu (Canada/România), Federico Díaz-Granados (Columbia), Elena Fanailova (Rusia), Aksinia Mihaylova (Bulgaria), Karin Peschka (Austria), Fiona Sampson (Anglia) şi Jaromír Typlt (Republica Cehă).

În seara zilei de joi, 16 mai, se vor prezenta în faţa publicului şi a colegilor români: Juan Carlos Abril (Spania), Gale Burns (Marea Britanie), Krystyna Dabrowska (Polonia), Czeslaw Dźwigaj (Polonia), Nuno Júdice (Portugalia), Dennis Maloney (SUA), Riri-Sylvia Manor (Israel/România), Thomas McCarthy (Irlanda), Albert Mestres (Spania), Adam Puslojić (Serbia), Zurab Rtveliashvili (Georgia/Suedia), Hellmut Seiler (Germania/România), Chris Tănăsescu (Canada/România), Andrei Zanca (Germania/România).

Citește și: Sumă amețitoare! Cât încasează vedeta care a lăsat PRO TV pentru Antena 1

Vineri, 17 mai, cea din urmă zi dedicată lecturilor publice mixte este realizată sub umbrela proiectului „Sezonul România-Franţa”, motiv pentru care oaspeţii străini sunt nume cunoscute ale poeziei din Hexagon: Michel Deguy, Marilyne Bertoncini, Werner Lambersy, Françoise Coulmin, Laurine Rousselet, Guy Goffetteprecum şi Rodica Draghincescu (Franţa / România).

Teatrul are un loc aparte în ediţia a X-a a FIPB, cu trei spectacole de seară, dintre care două semnate de Matei Vişniec şi unul inspirat din texte de Nina Cassian: miercuri 15 mai, Avanpremieră la audiţia cu public a producţiei de teatru radiofonic "Cuvintele lui Iov", de Matei Vişniec, în prezenţa dramaturgului, vineri 17 mai, Théâtre du Balcon (Avignon), cu piesa "Cum am dresat un melc pe sânii tăi", de Matei Vişniec şi sâmbătă, 18 mai, "A(m) iubi(t) iubirea", un spectacol de Cătălina Buzoianu şi Roxana Guttman, eveniment cuprins în programul Noaptea Muzeelor 2019.

Citește și: Victor Ponta face dezvăluiri! Ce sumă colosală a plătit Dragnea pentru a-i fi transmis discursul de la mitingul PSD

Lista invitaţilor români din cadrul FIPB îi inlude pe: Gabriela Adameşteanu, Laura Albulescu, Adrian Alui Gheorghe, Daniel Bănulescu, Romulus Bucur, Florea Burtan, Valentin Busuioc, Ionuţ Calotă, Magda Cârneci, Svetlana Cârstean, Ruxandra Cesereanu, Aura Christi, Ion Cocora, Dan Coman, Denisa Comănescu, Ioana Crăciunescu, Laura Dan, Nichita Danilov, George Daragiu, Mina Decu, Simona Grazia Dima, Caius Dobrescu, Gellu Dorian, Andrei Dosa, Marian Drăghici, Florin Dumitrescu, Teodor Dună, Denisa Duran, Robert Elekes, Dinu Flămând, Horia Gârbea, Irina-Roxana Georgescu, Sorin Gherguţ, Bogdan Ghiu, Ioana Greceanu, Raluca Ialomiţeanu, Florin Iaru, Ioana Ieronim, Nora Iuga, Claudiu Komartin, Ovidiu Komlod, Simona Kessler, Vasile Leac, Iuliana Lungu, Angela Marinescu, Nicolae Mareş, Mircea Martin, Cătălina Matei, Ioan Matiuţ, Clara Mărgineanu, Nicoleta Milea, Claudia Minela, Ioana Miron, Alexandru Nathan Moisii, Cosmina Moroşan, Ion Mureşan, Tiberiu Neacşu, Ioana Nicolaie, Oana Ninu, Andrei Novac, Niculina Oprea, Luca Ştefan Ouatu, Dumitru Păcuraru, Cosmin Perţa, Denisa Pişcu, Dan Pleşa, Vasile Poenaru, Ioan Es. Pop, Loreta Popa, Nicoleta Popa, Bogdan O. Popescu, Simona Popescu, Maria Postu, Flaviu Predescu, Nicolae Prelipceanu, Alina Purcaru, Theodor Răpan, Livia Roşca, Andra Rotaru, Eugen Simion, Cassian Maria Spiridon, Mihaela Stanciu, Moni Stănilă, Monica Stoica, Passionaria Stoicescu, Adrian Suciu, Eugen Suciu, Robert Şerban, Daniela Şontică, Livia Ştefan, Daniela Toma, Irina Temneanu, Adriana Teodorescu, Eugenia Ţarălungă, Dumitru Ţepeneag, Floarea Ţuţuianu, Eugen Uricaru, Alexandru Vakulovski, Radu Vancu, Lucian Vasiliu, Ioana Vintilă şi George Vulturescu.