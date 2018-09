Scriitorul spaniol Eduardo Mendoza și-a prezentat cel mai recent roman, 'El rey recibe'

Scriitorul spaniol Eduardo Mendoza a prezentat marţi cel mai recent roman al lui, "El rey recibe" ("Regele primeşte"), o abordare originală a anilor 1970, născută din dorinţa sa de a face ceva din "acest trist privilegiu al vârstei, care este memoria", a declarat autorul, cu prilejul lansării pe piaţă a acestui volum, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Este cel de-al 16-lea roman al autorului catalan, candidat cu regularitate la premiul Nobel pentru Literatură şi recompensat cu premiul Cervantes 2016, prestigiostul trofeu literar spaniol care recompensează un autor pentru ansamblul operei sale.La 75 de ani, scriitorul a simţit nevoia să aştearnă pe hârtie experienţele sale personale, nu sub forma unor memorii clasice - "pentru că m-aş fi plictisit şi pe mine" -, ci sub forma unei trilogii, care îmbarcă cititorul într-o aventură din a doua jumătate a secolului al XX-lea prin intermediul unui jurnalist debutant."Nu sunt memorii deghizate, ci un roman. Este însă adevărat că porneşte de la o idee care ar fi putut determina scrierea unor memorii, pentru că se referă la ceea ce am trăit", a explicat autorul într-o conferinţă de presă organizată în Barcelona.

Prima misiune a personajului său, Rufo Batalla, un tânăr jurnalist, este de a acoperi din punct de vedere mediatic căsătoria unui prinţ aflat în exil, cu care leagă o prietenie şi care îl angajează să scrie cronici despre viaţa lui.



Acest lucru îi va permite personajului să părăsească "decadenta Barcelonă" de la sfârşitul epocii lui Franco pentru a se integra în "uriaşul New York", unde Mendoza însuşi a trăit în anii 1970.



Eduardo Mendoza, autorul unor romane precum "Adevărul despre cazul Savolta" şi "Nici o veste de la Gurb", a anunţat că este pe cale să scrie al doilea volum al acestei trilogii. "De la o anumită vârstă, trebuie să te grăbeşti", a subliniat scriitorul.