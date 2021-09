Scrima revine în programul Jocurilor Europene Cracovia - Malopolska 2023

Preşedintele COSR Mihai Covaliu, membru în Comitetul Executiv al EOC, a participat la Congresul Confederaţiei Europene de Scrimă de la Soci unde s-a decis întoarcerea acestei discipline în programul competiţiei. La acelaşi Congres, rusul Stanislav Pozdniakov a fost reales preşedinte al Confederaţiei Europene (EFC), informează cosr.ro.

La Soci, la Congresul EFC, între 10-11 septembrie 2021, a fost semnat un acord între Confederaţia Europeană de Scrimă şi Comitetele Olimpice Europene (EOC) prin care scrima se întoarce în programul sportiv al Jocurilor Europene Cracovia-Malopolska din 2023, potrivit news.ro.

Astfel, cei mai buni scrimeri din Europa vor concura pentru medalii la Jocurile Europene, precum şi punctele de calificare pentru Jocurile Olimpice Paris 2024. Evenimentul va servi drept Campionatul European de Scrimă în 2023 .

”Miza dublă, medalii la Jocurile Europene şi puncte pentru calificarea la JO Paris 2024, va întări concurenţa la Jocurile Europene Cracovia-Malopolska 2023. Mă bucur pentru întoarcerea scrimei între disciplinele competiţiei.” a punctat Mihai Covaliu.

„Cred că acordul semnat are multe aspecte pozitive”, a declarat preşedintele EFC Stanislav Pozdniakov, care este şi preşedintele Comitetului Olimpic Rus. „Este un pas important pentru a consolida poziţia scrimei în programul olimpic şi pentru a oferi şansa federaţiilor naţionale din Europa să participe la competiţii olimpice. ” a declarat Stanislav Pozdniakov.

Scrima a făcut parte din programul primei ediţii a Jocurilor Europene de la Baku 2015, unde sportivii au concurat în 12 probe (şase individuale, şase echipe).

Scrima a adus României 5 medalii la JE Baku 2015: 2 aur ( Ana Maria Popescu la spadă individual şi echipa feminină de spadă) - 2 argint ( Tiberiu Dolniceanu la sabie individual şi echipa masculină de sabie) - 1 bronz ( Simona Gherman spadă feminin individual).

La JE Cracovia-Malopolska, numărul de sportivi şi evenimente va respecta regulile EFC pentru Campionatele Europene. Se va concura la: floretă, spadă, sabie.

"Scrima este în programul olimpic de la prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne de la Atena, din 1896, şi, prin urmare, este o parte indispensabilă a Mişcării Olimpice”, a spus preşedintele EOC Spyros Capralos. „Nu am putea fi mai fericiţi decât să îi primim înapoi la Jocurile Europene din 2023, unde Polonia are o tradiţie lungă şi istorică în acest sport. Cracovia-Malopolska 2023 va fi testul olimpic perfect pentru cei mai buni scrimeri din Europa cu doar un an înaintea JO Paris 2024. ”

Jocurile Europene sunt principalul eveniment multisport al continentului pentru sportivi de elită şi se desfăşoară la fiecare patru ani. Cracovia-Malopolska va fi a treia ediţie, după ediţia inaugurală la Baku, Azerbaidjan în 2015 şi a doua ediţie la Minsk, Belarus în 2019.

Scrimă se alătură celorlalte sporturi din programul acestor Jocuri Europene 2023: baschetului 3 × 3, tir cu arcul, badminton, handbal pe plajă, fotbal pe plajă, box, break dance, canoe, ciclism, judo, karate, pentathlon modern, muaythai, kick box, padel, tir, sărituri cu schiurile, alpinism sportiv, tenis de masă, taekwondo, teqball şi triatlon.