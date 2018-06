Scurtmetrajul Miss Sueno, de Radu Potcoava, a câștigat Marele premiu al Festivalului Internaţional de Film Huesca

Marele premiu al Festivalului Internaţional de Film Huesca (Spania) a fost câstigat de scurtmetrajul "Miss Sueno", de Radu Potcoavă, relatează agerpres.

Producţia, care a avut premiera românească în competiţia de scurtmetraje a programului Zilele Filmului Românesc din cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, o are în centru pe Roxana, care se pregăteşte să părăsească România pentru a se muta la Madrid. Ajutată de Dan şi soţia lui, Alina, este înştiinţată că va găsi curând un loc de muncă în capitala spaniolă. Ce nu ştie Roxana este că va deveni victimă a unei reţele de trafic de persoane.



Din distribuţia peliculei fac parte Aurora Păunescu, Olimpia Melinte, Bogdan Dumitrache şi Marin Grigore. Filmul este dedicat memoriei lui Călin Potcoavă, care urma să facă parte din echipa de producţie.



Regia şi scenariul sunt semnate de Radu Potcoavă, imaginea a fost realizată de Andrei Butică, montajul de Cătălin Cristuţiu, sunetul de Alex Dragomir şi regia artistică de Mălina Ionescu. Producători sunt Claudiu Mitcu, Robert Fiţa si Ioachim Stroe, iar producător executiv este Alina Tarbă.



"Miss Sueno" este un film produs de We Are Basca, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, şi finanţat de Mccann Erickson România.



Scurtmetrajul, ce a fost finalizat în 2017, a mai fost selectat anul acesta la Trieste Film Festival, unde a avut premiera mondială, şi la Kino Pavasaris-Vilnius International Film Festival.



La cea de-a 46-a ediţie a Festivalului de la Huesca, "Miss Sueno" a fost selectat în competiţia internaţională alături de scurtmetraje din Franţa, Canada, Polonia, Italia şi Rusia.



Distincţia International Danzante constă într-un trofeu şi suma de 5.000 de euro, iar pelicula va intra automat în competiţie pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cel mai bun scurtmetraj".



Festival Internacional de Cine de Huesca se află pe lista evenimentelor cinematografice validate de Academia de film americană, iar câştigătorul competiţiei internaţionale este inclus automat pe lista titlurilor luate în considerare pentru o nominalizare la Oscar.



Prima ediţie a festivalului a avut loc în 1973, iar doi ani mai târziu evenimentul a devenit unul internaţional. În prezent, este unul dintre cele mai importante manifestări de gen din lume, acordând anual 11 premii în competiţiile iberoamericană, internaţională şi documentar. Aragón Televisión acordă un premiu care presupune garantarea difuzării filmului câştigător şi promovarea lui.



Scenarist şi regizor, Radu Potcoavă a urmat studii de film la Bucureşti şi Amsterdam. A debutat ca regizor şi scenarist cu scurtmetrajul "Aceeaşi gară pentru doi" (2002). În 2006, a debutat în lungmetraj cu drama "Happy End", cu George Alexandru şi Mircea Diaconu în distribuţie. Acel film a fost urmat de comedia "Cuscrii" (2014), iar doi ani mai târziu, de "Vara s-a sfârşit", cel de-al treilea lungmetraj al cineastului român, care a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Montreal.



Scurtmetrajul "Mă cheamă Costin" (2016), produs de We Are Basca, cu Ioana Flora şi Bogdan Albulescu în distribuţie, a primit la TIFF o menţiune specială, a fost desemnat cel mai bun scurtmetraj românesc la Dracula Film Festival de la Braşov şi a fost selectat în competiţia de scurtmetraje la Festivalul de Film de la Sarajevo.