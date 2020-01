Scuze de la BBC după ce în imaginile care anunțau moartea lui Kobe Bryant era arătat LeBron James

- Rețeaua BBC, obligată să își ceară scuze după ce a anunțat moartea lui Kobe Bryant cu imagini în care era înfățișat coechipierul și prietenul bun al regretatului baschetbalist, LeBron James, scrie Mediafax.ro.

Cei de la BBC au dat vina pe o ”greșeală omenească” și și-au cerut scuze.

Fosta vedetă a echipei Los Angeles Lakers, Bryant, considerat unul dintre cei mai importanți jucători , și-a pierdut viața duminică într-un accident de elicopter. Alături de el se afla la bord și fiica sa în vârstă de 13 ani, Gianna.

În emisiunea BBC News At Ten, știrea legată de moartea baschetbalistului a fost ilustrată cu secvențe care îl prezentau pe alt superstar al celor de la Laker, și prieten bun al victimei, LeBron James.

Citește și: PNL cedează parțial în fața USR în scandalul privind viza de flotant

Comentariile acide nu au întârziat să apară: ”Până și pe tricoul lui scrie James”. ”Greșeală de curtea școlii”, a comentat altcineva.

Paul Royall, editor pentru BBC News at Six and Ten, a fost cel care a recunoscut eroarea și a prezentat scuze: ”ne cerem scuze pentru aceasă greșeală omenească mult sub standardele noastre obișnuite pentru acest program”.

Nu mai puțin de nouă persoane și-au pierdut viața în urma accidentului din California. Bryant o lasă în urmă pe soția sa, Vanessa, și alte trei fiice pe care le aveau împreună.