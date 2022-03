Se anunță show în Parlament: ministrul Energiei, o nouă confruntare directă cu George Simion

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este invitat luni la "Ora Guvernului" din plenul Camerei Deputaţilor, la o dezbatere pe tema situaţiei aprovizionării cu gaze şi energie electrică. La ultima participare, Virgil Popescu a avut un scandal cu George Simion, liderul AUR apucându-l de gât pe ministru.

Dezbaterea politică programată de la ora 16,00, intitulată "După 2 ani şi jumătate de mandat al ministrului Popescu suntem mai dependenţi de gaze ruseşti. Cum ne asigurăm securitatea aprovizionării cu gaze şi energie electrică?", are loc la solicitarea grupului parlamentar al USR, informează Agerpres.În 14 martie, USR a decis să-l cheme din nou în Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu.Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a afirmat atunci că Virgil Popescu "nu a fost în stare, în trei ani, să dea legea offshore"."Pe energie - un dezastru pe zona de carburant, un dezastru pe zona de gaze, un dezastru pe zona de energie electrică. O să îl chemăm din nou în Parlament pe Virgil Popescu. Virgil Popescu este ministru al Energiei în al treilea an. În general vorbim în aceste guverne de miniştri care sunt de trei luni în funcţie. La Virgil Popescu vorbim de trei ani în care nu a fost în stare să dea legea offshore. Trebuia să găsească o simplă formulă de taxare corectă care să stimuleze investiţiile şi să scoatem gazul din Marea Neagră. De centrala de la Iernut de cel puţin trei ani auzim că trebuie să fie gata. Avem 10 miliarde de euro pentru care nu are ghidurile de folosire pentru investiţii în producţia de energiei", a susţinut Drulă.