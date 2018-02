Florin Cîțu cere demisia lui Dragnea: 'Prostul nu e prost destul, dacă nu e și fudul'

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că îi va transmite o scrisoare guvernatorului Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, pe tema inflaţiei, la care aşteaptă răspunsuri. După acest anunț, vicepreședintele PNL, Florin Cîțu, solicită demisia lui Liviu Dragnea din PSD. Acesta îi reproșează liderului PSD și Guvernului Dăncilă că „sunt nepregătiți profesional” pentru a conduce România, date fiind rezultatele din economie. Mai mult, liderul PNL susține că odată cu demisia lui Dragnea vor apărea și investitorii americani și nu numai.

„“Prostul nu e prost destul, daca nu e si fudul”

O banda de analfabeti economici a pus stapanire pe Romania. De un an de zile ne demonstreaza, zilnic, ca economia de piata este un concept paralel pentru ei. Au o singura solutie, mai multa interventie a statului in economie. Intervin cu bocancii in relatiile private dintre antreprenori, dintre antreprenori si angajati sau dintre antreprenori si consumatori.

Prima ieșire internațională a premierului Viorica Dăncilă plină de poticneli, incertitudine și greșeli. Cum ia România `PREȘEDENȚIA UE din 2018`

Liviu si PSD nu se lasa pana nu ne arata in fiecare zi cat sunt de nepragatiti profesional. Stiu, se vede cu ochilul liber daca va uitati la rezultatele din economie. Ce guvern a mai reusit sa urce Romania 6 locuri in topul saraciei in doar 12 luni? Doar pentru asta ar fi trebuit sa plece si sa ne lase in pace.

Descoperire explozivă făcută de Curtea de Conturi: Ce plăți ILEGALE a efectuat autoritatea condusă acum de Grindeanu