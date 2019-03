Se încing spiritele în campanie: ALDE și USR-PLUS, replici dure pe Facebook

Deputatul Marian Cucșa, vicepreședinte ALDE, a scris sâmbătă, pe Facebook, că deputatul USR Cristian Ghinea „vorbește de funie în casa spânzuratului” atunci când îi transmite lui Călin Popescu Tăriceanu că i se apropie „funia de par” pentru că în mandatul de ministru al lui Ghinea s-a semnat un singur contract, acela fiind cu SRI.

„Cristian Ghinea vorbește de frânghie în casa spânzuratului! El este cunoscut ca ministrul fondurilor europene în mandatul căruia a fost semnat doar un singur contract: cu SRI! Același domn Ghinea se plimbă de mână peste tot cu dl Cioloș, ruda fostului șef al serviciului "Doi și-un sfert" Virgil Ardelean, băiatul de casă al generalului Coldea de la SRI și cel pentru care fiecare român are un trecut la securitate (na, așa a văzut el pe la rude). Apropierea alegerilor aduce mare agitație în rândurile unor partide. Un lucru vă spun băieți: mai răsfirați! Mai răsfirați!”, a scris Marian Cucșa.

Reacția acestuia vine după ce deputatul USR Cristian Ghinea a scris, sâmbătă, pe Facebook:

„Manechinul agitat Tăriceanu iese astăzi cu un nou atac la adresa USR, despre care spune că am fi “urmașii securiștilor”. Această figură tristă a politicii românești chiar este urmaș de securist, un turnător securist care și-a înfundat colegii colegii în pușcăriile comuniste (...) Dacă am avea un stat funcțional, Tăriceanu ar trebui să fie la pușcărie (...) Căline, ți se apropie funia de par, băiatule!”, a scris Ghinea.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, la Bacău, că liderii USR sunt ”urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu, reîncarnați”.

”În privința USR am să spun ceva - am văzut o postare a dlui Cioloș acum o zi-două. Vorbea de onestitate, de responsabilitate, de nu știu mai ce în ceea ce privește oferta politică a dânșilor... Dar de legăturile cu Securitatea nu ne spune nimic?! Pentru că mie Uniunea Salvați România nu-mi spune decât un singur lucru - că ăștia sunt urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu, reîncarnați. Sunt trași din spate de diferite sfori de cei care au făcut parte înainte de vechile structuri de securitate și evident că nu pot să am încredere și cred că mulți români își dau seama de acest lucru”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.