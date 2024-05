Se pregătește creșterea vârstei de pensionare? Eurostat anunță că speranța de viață crește în UE

Speranța de viață a început din nou să crească în Uniunea Europeană, conform celor mai noi date de la Eurostat. Pe baza acestor informații, România ar putea decide creșterea vârstei de pensionare.

Potrivit Eurostat, media de vârstă trece la nivel comunitar de 80 de ani, însă în România este de aproape 75 de ani. Anul record la acest capitol este 2019, când speranța de viață în Uniunea Europeană a fost de 81,3 ani, după care cifrele au scăzut pe fondul pandemiei și au revenit după această perioadă. Astfel, în 2022, speranța de viață a populației comunitare era de 80,6 ani.

Cele mai mari cote se înregistrează în regiunea Madrid din Spania - 85,2 ani, urmată de regiunea Trento din Italia, regiunea Parisului, Franța, și regiunea Stockholm, Suedia - toate peste 84 de ani.

România face parte din țările cu speranță mică de viață

La polul opus, cea mai mică speranță de viață se înregistrează în patru regiuni din Bulgaria și una din Ungaria, iar cifrele variază între 72,3 și 74 de ani. România are o medie de aproximativ 75 de ani, un scor mediu spre mic, cu specificația că jumătatea de vest a țării are o speranță de viață mai mare cu un an decât jumătatea de est, notează Radio România Actualități.

La o analiză între sexe, vedem că femeile din Uniunea Europeană trăiesc cu aproape 5,5 ani mai mult decât bărbații, respectiv 83,3 ani față de 77,9 ani. Cele mai mari diferențe la acest capitol se înregistrează în Letonia, unde femeile trăiesc cu 10 ani mai mult decât bărbații, urmează Estonia, Lituania și, pe locul patru, România. În țara noastră, diferența este de aproape 8 ani în favoarea femeilor.