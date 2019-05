Ape separate în PSD? Dan Andronic, după plecarea Ancăi Alexandrescu: 'Dăncilă poate sta liniștită, Dragnea nu se va mai putea atinge de un fir de părul ei'

Premierul a fugit de sub escorta PSD, susține jurnalistul Dan Andronic, precizând că de această dată, spre deosebire de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, Viorica Dăncilă poate sta liniștită. „Dragnea nu se va mai putea atinge de un fir din părul ei”, precizează Dan Andronic într-un editorial pentru EVZ, care analizează la rece ultima mișcare importantă a premierului, și anume despărțirea de consilierul Anca Alexandrescu, o apropiată a liderului PSD.

„Trebuie spus că Viorica Dăncilă refuză să mai facă ce-i dictează Liviu Dragnea. Din perspectiva relației personale, Liviu Dragnea are de ce să-și dea cu pumnii în cap. A pierdut al treilea premier PSD, după Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, deși a ales omul în care a crezut că vede cel mai fidel partener. Plecată de la Teleorman, Viorica Dăncilă a stat în Parlamentul European cât a vrut Liviu Dragnea, a ajuns premier propusă de el.

Din perspectiva relațiilor de tip mafiot din politică îi era profund datoare. Numai că pe parcurs s-a stricat ceva. Părerea mea este că ruptura s-a produs o dată cu eliminarea lui Paul Stănescu din Guvern, de altfel un bun prieten de familie. Atunci am scris că Viorica Dăncilă s-a opus acestei decizii, așa cum nu a vrut să gireze excluderea din partid a lui Gabriela Firea și Paul Stănescu.

Apoi Liviu Dragnea i-a promis un loc pe listele europarlamentare pentru șefa ei de cabinet, Roxana Popa, ceea ce nu s-a întâmplat. ”Vă aduc la cunoștință demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, a Partidului Social Democrat, ca urmare a îndepărtării PSD de valorile stângii europene. Demisia este valabilă de azi, 29.03.2019”, a scris Roxana Popa în momentul demisiei.

Fisura a devenit prăpastie în contextul celebrului OUG cu modificările la Codul penal pe care care Dragnea&Co îl cereau tot mai explicit, iar timpul devenea o povară pentru toți. Pentru că Viorica Dăncilă dorea să împace și capra și varza. Numai că de la un punct încolo nu s-a mai putut.

Un lider politic mi-a povestit cât de îngrozită a venit Viorica Dăncilă de la o întâlnire de la Bruxelles în care Juncker și Timmermans o amenințaseră explicit. Bănuiesc că au fost mult mai multe. La aceste presiuni s-au adăugat altele, până când Viorica Dăncilă a ales să se îndepărteze de Liviu Dragnea.

A schimbat cercul de influență prin răcirea de Darius Vâlcov și aducerea lui Costin Mihalache în prim-plan, numit șef al Cancelariei. Un personaj interesant, apropiat de cercuri de influență externe similare cu cele ale lui Victor Ponta, trecut pe la CFR, CNAIR, iar potrivit CV-ului, în 2013, a făcut și cursul cu tema "Securitate și bună guvernare", la Colegiul Național de Apărare. După cum îmi transmitea un fost coleg de-al lui Mihalache, coleg cu acesta la Academia de Poliție, după absolvire acesta s-a dus la SIE. Numai bun de consilier pentru Viorica Dăncilă.

Au urmat atacurile în "Adevărul" la adresa Ancăi Alexandrescu. Dar și un interviu elogios făcut cu primul-ministru de ziceai că-i Hypatia din Alexandria. Manevre media destul de ușor de deslușit, cum spuneam, chiar dacă inițial am fost uimit, căci cunoșteam relația veche de prietenie dintre Cristian Burci, patronul ziarului "Adevărul" și consiliera primului ministru, Anca Alexandrescu.

Dar interesele țării sunt mai presus de orice, nu-i așa?

Cert este că Liviu Dragnea stă și privește cu mâinile legate. Nu mai poate face nimic împotriva Vioricăi Dăncilă, căci apropierea alegerilor europarlamentare îl țin blocat de rezultatul acestora. Dacă este bun, adică PSD iese pe primul loc, are o pârghie de negociere cu liderii locali. Dacă nu, poate să-și ia adio de la putere. Atâta cât mai are. Dar nu înainte de a-și aduce aminte că el i-a ales pe toți cei care au reprezentat PSD. Și că a avut timp de un an și jumătate posibilitatea să facă tot ceea ce încearcă acum”, scrie Andronic.

Jurnalistul lămurește, într-un post scriptum, relația pe care o are în prezent cu Anca Alexandrescu.

„P.S. Ca să lămuresc problema relației mele cu Anca Alexandrescu, vreau să spun că ea s-a încheiat acum 21 de ani, de atunci ea având o viață profesională și personală plină de succes. Așa cum am mai spus este una din cele mai muncitoare și inteligente consiliere în zona politică și instituțională din România”, a adăugat Dan Andronic.