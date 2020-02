Se 'TOARNĂ' primul documentar despre solistul trupelor Rainbow, Black Sabbath, Elf şi Heaven & Hell

Primul documentar autorizat care îl are în centru pe muzicianul american Ronnie James Dio, solist al trupelor Rainbow, Black Sabbath, Elf şi Heaven & Hell, este pregătit de BMG, potrivit news.ro.

Recunoscut drept unul dintre cei mai influenţi vocalişti rock, Dio a avut o carieră de peste patru decenii. El a murit din cauza unui cancer, în 2010, la vârsta de 67 de ani.

Filmul este primul documentar despre Dio autorizat de administratorii averii artistului. BMG este finanţator şi producător executiv al lungmetrajului, deţinând toate drepturile.

Compania de producţie a mai realizat proiecte muzicale precum „David Crosby: Remember My Name”, „Bad Reputation”, despre Joan Jett, „The Show’s the Thing”, despre promoterii de concerte şi primii ani ai industriei live, „Rudeboy: The Story of Trojan Records” şi „Echo in the Canyon”.

Bazat pe autobiografia nefinalizată a lui Dio, filmul - al cărui titlul nu a fost încă dezvăluit - include imagini şi fotografii rare din arhiva personală. În plus, pe lângă viaţa personală şi cariera muzicală, va prezenta acţiunile lui caritabile.

Documentarul va fi regizat de Don Argott şi Demian Fenton („Framing John DeLorean”, „Believer”, „Last Days Here”) şi produs de Don Argott şi Sheena Joyce pentru 9.14 Pictures. Wendy Dio pentru Niji Productions şi Kathy Rivkin Daum pentru BMG vor fi producători executivi.

Vineri, BMG va lansa albumele lui Dio „Angry Machines”, „Magica”, „Killing the Dragon” şi „Master of the Moon”, remasterizate.