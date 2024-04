Sebastian Burduja luptă să câștige Primăria Capitalei: Pentru mine este o bucurie că nu se retrage Cristian Popescu Piedone

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit, luni seară, la România TV, despre cursa electorală pentru Primăria Capitalei, în care a reintrat.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a vorbit în exclusivitate pentru România TV, despre problemele din momentul de față cu care se confruntă locuitorii Bucureștiului.

Burduja: Știți că din 800 și ceva de clădiri domnul Nicușor a consolidat una?

Sebastian Burduja nu a putut trece cu vederea cele două incendii petrecute în aceeași zi în București. „Este rezultatul a patru ani de incompetență și indiferență”, a spus Sebastian Burduja.

„Știți că din 800 și ceva de clădiri domnul Nicușor a consolidat una? Vorbim de cele două incendii, s-au evacuat 103 muncitori odată. Slavă Cerului că nu s-au întâmplat tragedii mai mari. În București se construiește puțin, Nicușor a vrut să se construiască deloc. Bucureștenii au plecat în Ilfov, s-a gravat transportul, s-a agravat transportul în comun”, a spus Sebastian Burduja.

„Bucureștiul e singura Capitală în care a scăzut populația. Ca să crești trebuie să crești populația, Bucureștiul a pierdut 2% din populație. Când am mers să îmi anunț candidatura, l-am anunțat pe domnul Nicolae Ciucă faptul că vin cu motorul. Asta e, eu am avut ceva treabă și am mers ușor cu motorul”, a continuat el.

„Bucureștiul trebuie să ducă mașinile în subteran și să lase orașul pentru oameni. Trebuie să facem o conexiune cu Piața Presei. Eu am trăit lângă Boston, americanii au săpat tot orașul, au dus mașinile în subteran și totul a fost bine”.

”Eu sunt aici să câștig”

Sebastian Burduja a fost întrebat și cum ar putea el rezolva cele mai îngrijorătoare probleme ale Capitalei, de exemplu, traficul.

„Dumneavoastră vreți să săpați orașul de la nord la sud?”, a fost întrebarea pusă de Victor Ciutacu.

„Da, asta înseamnă parcări subterane. Tot românii au făcut și pasajul Unirii, să știți. Primar din București, da? Domnul Băluță a modernizat pasajul Unirii, a făcut câte ceva”, a fost răspunsul ministrului Energiei.

Mai mult decât atât, Victor Ciutacu i-a reamintit candidatului PNL la Primăria Capitalei, faptul că Cristian Popescu Piedone nu se va retrage din cursa electorală.

„Pentru mine e o bucurie că nu se retrage Cristian Popescu Piedone. Eu sunt aici să câștig. Sunt desemnat candidat de mai puțin de o săptămână, eu candidez pentru funcția de primar, eu am scris o carte, niciun an candidat nu a prezentat ce am prezentat eu. Domnul Nicușor e cu matematică, altul cu usturoi. Eu m-am întors în țară în 2016 pentru a face această țară mai prosperă”, a fost răspunsul candidatului PNL.