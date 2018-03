Sebastian Ghiță, întrebarea-cheie pentru Kovesi, Coldea și SRI: Ei nu au un răspuns pentru asta

Fugarul Sebastian Ghiță i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu și susține că le-a spus Laurei Codruța Kovesi și lui Florian Coldea că cea mai mare problemă a lor este una de credibilitate. Ghiță i-a întrebat cum explică faptul că el este acuzat de toate fărădelegile posibile, dar timp de 10 ani a stat alături de cei din SRI și de Codruța Kovesi.

”Ghiță:Eram în această cramă cu membrii ai familiei mele. N-am avut nicio relație sentimentală cu Kovesi, ca să închidem această idee.

Cristoiu: Dar de ce ați făcut poza? A vrut doamna să faceți poza?

Ghiță: Eram mult mai relaxat, dar chiar și aici, la acest evenniment mai erau niște persoane, în vilă la SRI. Nu cred că demiterea unui demnitar, mai ales a zeiței anticorupție poate fi făcută scurgând poze și filmulețe din diferite locații. Nu va accepta niciodată Serviciul chestiunea asta. Această poză este de la mine de acasă. La mine acasă, în Ploiești. Acolo nu este o cramă, este o vie lângă Mizil, care are un fel de mic de restaurant, unde ne mai duceam din când și la una dintre aceste întâlniri, la care a apărut mai târziu și Victor Ponta.

Cristoiu: De ce nu vreți să dați poza publicității?

Ghiță: V-am spus de ce, pentru că astăzi președintele Iohannis a spus: nu contează ce se întâmplă în DNA, pentru celelalte cancelarii occidentale, pentru restul țărilor, experimentul DNA este unul foarte reușit. Electoratul domnului Iohannis îi cere să se situeze de partea Codruței, indiferent câte tâmpenii face, că nu a făcut doar tâmpenii a făcut și lucruri bune, dar îi cere să nu se situeze de partea lui Dragnea și Tăriceanu. Din punct de vedere electoral este o chestiune care este de înțeles.

Cristoiu: Și dacă ea era la dumneavoastră acasă, care este problema?

Ghiță: Nu văd nicio problemă. S-a făcut o problemă în sine. Eu le-am spus oamenilor ăstora: știți care e cea mai mare problemă a acestor oameni, pe care eu le-am spus-o? Băi, oameni buni Codruța, Florine, șefii de la apărarea Constituției, de la Protecția Internă, dacă eu stat lângă voi și am furat și am făcut toate lucrurile astea cu care m-ați bălărit în presa asta la comandă sau la ordin, noi oamenii de rând ce să credem despre voi? Ați stat cu cel mai rău, negru, corupt om în brațe atâția ani? Sau eu am furat cot la cot cu voi sau voi ați fost complici. Ei nu au o explicație la chestia asta: băi, voi ați stat cu ăsta 10 ani bot în bot și ăsta fura sub nasul vostru?”, spune Sebastian Ghiță.