Sebastian Ghiță o atacă la baionetă pe Kovesi: A devenit o NEMERNICĂ, O UCIGAŞĂ!

Fostul deputat Sebastian Ghiţă vine cu noi dezvăluiri şi susţine că Laura Codruţa Kovesi a fost la el acasă, la Ploieşti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lansează însă şi un atac dur la adresa şefei DNA, despre care spune că a ajuns "o nemernică, o ucigaşă".

Acuzaţii extrem de GRAVE ale unui fost deputat la adresa celor de la DNA: S-ar fi fabricat probe şi dosare - ' Îi vizau pe Victor Ponta şi Sebastian Ghiţă'

"Nu am fost în situaţia de a-mi fi frică. Până în 2014 am avut relaţii normale, Kovesi părea normală la cap. Consideram că e o relaţie de prietenie. A devenit o nemernică, o ucigaşă. Sunt dezamăgit cât de naiv şi tăntălău am fost.

A venit la mine acasă. Kovesi a fost la mine acasă, în Ploieşti. Apoi a venit acolo, la vie. Au văzut-o chelnerii, lăutarii. Numai cine nu vrea să vadă nu vede.

Sunt indignat că un om cu o demnitate şi p funcţie atât de mare poate să distrugă o instituţie.

Nu mai ştiu..a fost o onomastică, un eveniment privat. Au fost şi alte persoane, nu le amestec în bâlciul de acum .", a declarat Sebastian Ghiţă la Antena 3.