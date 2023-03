Secretar de stat PNL acuză polițiștii din Brăila că blochează trotuarele cu mașinile personale

Preşedintele Organizaţiei Municipale a PNL Brăila, Cătălin Canciu, secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, reclamă că angajaţii Poliţiei Municipiului Brăila "sfidează legea" prin faptul că îşi parchează maşinile personale pe trotuarele de pe strada Ana Aslan, situaţie care-i obligă pe pietoni să circule direct pe carosabil, conform Agerpres.

Reprezentantul PNL a criticat şi faptul că Poliţia Rutieră şi Poliţia Locală nu-i amendează pentru încălcarea legii pe cei care îşi parchează astfel autovehiculele.

Cătălin Canciu afirmă, într-un comunicat de presă transmis joi, că blocarea trotuarelor de pe strada Ana Aslan, unde îşi are sediul Poliţia Municipiului Brăila, este "un exemplu clar de încălcare a legii chiar de către cei care ar trebui să vegheze la respectarea ei".

Triadă polițienească

"De ani de zile, strada Ana Aslan a devenit celebră, nu pentru că poartă numele omului de ştiinţă de renume mondial care a adus notorietate Brăilei şi României, aşa cum ar fi fost normal, ci pentru zecile de reclamaţii trimise autorităţilor de brăilenii exasperaţi de haosul creat de maşinile parcate pe trotuare, care îi obligă să circule direct pe carosabil şi să îşi pună vieţile în pericol. Strada Ana Aslan este un exemplu clar de încălcare a legii chiar de către cei care ar trebui să o aplice şi să vegheze la respectarea ei! Nu mai este un secret pentru nimeni că trotuarele de pe această stradă sunt blocate de maşinile personale ale poliţiştilor angajaţi la Poliţia Municipiului, care îşi are sediul pe Ana Aslan, la nr. 39. Pe principiul 'O mână spală pe alta', angajaţii Poliţiei Municipiului îşi permit să sfideze legea, pentru că sunt protejaţi de ani de zile de colegii lor de la Poliţia Rutieră şi de cei de la Poliţia Locală (coordonaţi de Primărie) care închid ochii şi refuză să aplice prevederile legale referitoare la parcarea maşinilor pe trotuare", declară Cătălin Canciu.

Sursa citată mai precizează că, potrivit OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, începând din noiembrie 2022, prin modificarea art. 64, "Poliţia cu atribuţii rutiere poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe trotuare".

"Şi până la apariţia acestei reglementări clare, Poliţia putea dispune amenzi pentru parcare neregulamentară, pentru că legea spunea că este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru", spune Canciu.

Răspunsul Poliției Locale

El adăugă că "Poliţia Locală, autoritatea plătită din banii brăilenilor pentru a veghea la respectarea legii în municipiu, a găsit soluţia 'salvatoare' în acest caz: şi-a declinat competenţa în a mai interveni pe Ana Aslan, în favoarea Poliţiei Municipiului, pe motiv că aceasta îşi are sediul pe strada respectivă".

"Noutatea am aflat-o dintr-un răspuns transmis de Poliţia Locală către Gabriel Lala, ghid turistic în Brăila, la ultima sa reclamaţie pe această temă. Gabriel Lala a făcut public pe Facebook atât sesizarea sa, în care reclama marea bătaie de joc pe care o văd turiştii români şi străini în plin Centru istoric al Brăilei, cât şi răspunsul primit de la Poliţia Locală. Uitaţi aici hal de răspuns transmis de Poliţia Locală: 'Întrucât pe strada Ana Aslan are sediul Poliţia Municipiului Brăila, iar zona reclamată intră în competenţa acestei instituţii, am redirecţionat petiţia spre competentă soluţionare Poliţiei Municipiului Brăila din cadrul IPJ Brăila'. Cu alte cuvinte, strada Ana Aslan devine strada Poliţiei Municipiului, care poate dispune după bunul plac de ea, iar pe acelaşi principiu, cât de curând, strada Sebastian va deveni strada Poliţiei Judeţului, strada Siretului - strada Poliţiei Transporturi şi aşa mai departe, Poliţia Locală urmând să-şi păzească doar propria stradă pe care îşi are sediul. Răspunsul Poliţiei Locale nu este decât o mare bătaie de joc la adresa brăilenilor. Practic, autorităţile locale se dezic de strada Ana Aslan şi de locuitorii ei, care plătesc taxe şi impozite la Primăria Brăila", relatează reprezentantul PNL.

Preşedintele Organizaţiei Municipale a PNL Brăila a adăugat că această "situaţie aberantă, în care maşinile stau la adăpost pe trotuare, iar pietonii merg pe carosabil expuşi riscului de accidentare" ar fi putut fi rezolvată prin montarea de către Primăria Brăila a unor stâlpi care să blocheze accesul autoturismelor pe trotuar.

"Asistăm la încă o demonstraţie, dacă mai era nevoie, că în Brăila legea este facultativă, că instituţiile publice sunt stat în stat şi că autorităţile îşi permit să abuzeze de funcţiile pe care le deţin, pentru a obţine beneficii în interes personal. Domnilor poliţişti, sunt şi alţi brăileni care merg cu maşinile personale la serviciu, dar nu am văzut să blocheze o stradă întreagă în batjocură! Primăria Brăila ar fi trebuit, cu multă vreme în urmă, să rezolve această situaţie aberantă, în care maşinile stau la adăpost pe trotuare, iar pietonii merg pe carosabil expuşi riscului de accidentare, prin montarea de stâlpi care să blocheze accesul autoturismelor pe trotuar, să nu ne mai facem de râs în toată lumea când vin turiştii să viziteze Casa Memorială Ana Aslan, cumpărată de un privat, Fundaţia Ana Aslan, şi pusă la dispoziţia publicului", mai afirmă Cătălin Canciu.