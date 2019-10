Secția pentru procurori a CSM, despre acuzațiile Liei Savonea: 'Neprobate și nefondate!'

Secția pentru procurori a CSM a transmis, marți, că acuzațiile președintelui CSM Lia Savonea sunt „neprobate și nefondate la adresa unora din membrii Secției pentru procurori”.Reacția vine după acuzațiile Liei Savonea în urma constatării faptului că nu a existat cvorum pentru ședința de marți, potrivit Mediafax.

Secția de procurori a CSM a transmis, marți, că membrii CSM au primit în 3 octombrie 2019 invitația de a participa la evenimentul convocat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Secția pentru procurori a primit în 3 octombrie 2019 invitația de a participa la evenimentul convocat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 octombrie 2019, trei membri confirmând prezența în dimineața de 4 octombrie 2019, un al patrulea membru al Secției fiind în concediu aprobat din luna septembrie 2019 de către Președintele CSM. Facem precizarea că Plenul a fost convocat în după-amiaza zilei de 4 octombrie 2019, neexistând o consultare prealabilă și nicio informare cu privire la o dată a Plenului, așa cum susține Președintele CSM”, arată Secția pentru procurori.

Potrivit sursei citate, membrii care au confirmat participarea la întrunirea organizată de procurorul general Bogdan Licu au înțeles să nu își modifice agenda stabilită pentru data de 8 octombrie, „nefiind prima oară puși în situația de a-și reorganiza activitatea, din cauza convocării imprevizibile a ședințelor Plenului CSM”.

„Secția pentru procurori își manifestă disponibilitatea unui dialog real cu privire la calendarul activităților Consiliului Superior al Magistraturii”, mai arată sursa citată.

Președintele CSM, Lia Savonea, a anunțat că cei trei procurori care lipsesc marți de la ședința plenului CSM nu au anunțat în niciun fel că nu pot participa.

„Trebuie să spun că miercuri, 2 octombrie, în cadrul activității desfășurate într-o comisie, am discutat despre această ședință de plen, împreună am convenit că, date fiind activitățile planificate de către procurori la Constanța, începând de mâine și până vineri, este imposibilă alegerea unei alte date decât cea de astăzi. Au fost prezenți toți cei cinci procurori, niciunul nu a obiectat, niciunul nu a spus că are activități planificate sau în curs de a fi planificate. Am văzut semnalele date de ministrul Justiției, pe marginea ședinței pentru astăzi. Nu pot să nu constat această stranie coincidență, ministrul Justiției dă un semnal, iar procurorul general al României suprapune activități la sediul Parchetului General, peste activitatea de plen și după ce, informal, între membrii Consiliului, s-a stabilit că astăzi va fi asigurată ședință de plen", a declarat Lia Savonea.

Președintele CSM a propus ca membrii CSM care fac imposibilă desfășurarea ședințelor de plen legal convocate să fie sancționați cu pierderea mandatului.

„Nu mă feresc să spun că suntem în fața unei acțiuni de coordonare, în blocarea activității ședinței de plen, așa că vă propun să solicităm modificarea articolului 27 aliaentul 2 din Legea 317/2004 așa încât să fie împiedicat orice membru din CSM să-și facă propria lege și să facă imposibilă derularea activității primordiale din cadrul acestei instituții. Aș mai propune, pentru că nu avem alte pârghii, să se stabilească și ca un membru aflat într-o astfel de situație, când ședința a fost legal convocată, între membrii s-a discutat acest lucru, să-și piardă de drept mandatul", a conchis Lia Savonea.