Şedinţă CGMB: Rectificare bugetară şi majorări de capital social pentru STB şi 4 companii municipale, pe ordinea de zi

Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în şedinţă joi, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând o serie de proiecte care vizează rectificarea bugetară, majorări de capital social în valoare totală de 277 de milioane de lei pentru Societatea de Transport Bucureşti şi patru companii municipale, precum şi acordarea unei plachete onorifice şi a 5.000 de lei pentru bucureştenii care au împlinit o sută de ani.

* Conform proiectului de rectificare bugetară, Catedrala Mântuirii Neamului ar putea beneficia de un sprijin de 10 milioane de lei, astfel încât sumele alocate în acest an de către Municipalitate construirii lăcaşului de cult ar urma să se ridice la 35 de milioane de lei. Subvenţiile pentru energia termică urmează să fie suplimentate cu 87,7 milioane lei. Pe de altă parte, se vor tăia 4,1 milioane lei de la diverse lucrări de modernizare şi reabilitare a sistemului de termoficare. Subvenţiile pentru transportul în comun ar urma să crească cu 12 milioane de lei. Bugetul RADET va fi redus cu 7,8 milioane lei, iar cel al Societăţii de Transport Bucureşti - cu 24,5 milioane lei.* Majorarea de capital social prevăzută pentru Societatea de Transport Bucureşti STB SA este de 56 de milioane de lei, scopul fiind achiziţionarea unor terenuri cu o suprafaţă de minimum 189.000 mp, cu acces la utilităţi, pentru construcţia a minimum trei autobaze noi, în vederea exploatării a 668 de autobuze. Acest lucru este necesar având în vedere creşterea parcului de autobuze al STB odată cu intrarea în exploatare eşalonată a 400 de autobuze Otokar şi diminuarea capacităţii de exploatare prin perspectiva preluării în administrare directă de către CGMB a Autobazei Pipera şi a Autobazei Floreasca.Pentru Compania Municipală Consolidări este prevăzută o majorare a capitalului social de 100 de milioane de lei, destinaţi achiziţionării unui teren de circa trei hectare (44,5 milioane lei), unde să fie amplasate ateliere de mică şi mare mecanizare şi două blocuri de apartamente cu cinci etaje. Cele două blocuri, în valoare de 28 de milioane de lei, urmează să aibă o sută de apartamente cu două camere necesare cazării angajaţilor companiei.Capitalul social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă urmează să fie majorat cu 21 de milioane de lei, în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru Spitalul Metropolitan (15,2 milioane lei) şi dotarea cu mobilier, echipamente de calcul şi software.Capitalul social al Companiei Municipale Managementul Transporturilor urmează să fie majorat cu 55 de milioane de lei.De asemenea, capitalul social al Companiei Municipale Cimitire Bucureşti ar putea fi majorat cu 45 de milioane de lei. Potrivit expunerii de motive, compania se confruntă cu o problemă a locurilor de veci, deoarece "nu mai sunt locuri libere şi funcţionează totul în sistem de avarie". Se menţionează că în cazul unei calamităţi Municipiul Bucureşti ar avea nevoie de cel puţin 12.000 de locuri de veci.* Consilierii generali ai Capitalei urmează să se pronunţe şi asupra indicatorilor tehnico-economici ai unui proiect care vizează eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău) prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED, în coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 52,2 milioane lei (inclusiv TVA), dintre care 50,5 milioane lei pentru construcţii-montaj. Durata de realizare este estimată la şase luni, plus minim două luni faza de pregătire-proiectare, avizare, obţinere avize, procedura de licitaţie, contractare.* Un alt punct de pe ordinea de zi se referă la acordarea titlului de cetăţean de onoare al Bucureştiului actriţei Ileana Stana Ionescu pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea teatrului românesc.* Consilierii municipali se vor pronunţa şi asupra acordării unei plachete onorifice şi a unui premiu în valoare de 5.000 de lei net persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti care au sărbătorit cel puţin 100 de ani de viaţă.* CGMB va dezbate şi trei proiecte de hotărâre care vizează acordul de principiu pentru achiziţionarea a trei imobile înscrie pe Lista monumentelor istorice şi care urmează să aibă destinaţie de spaţiu cultural.Primarul general va numi comisii de negociere a valorii de achiziţie a imobilelor. Acestea sunt situate pe: Bd. Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 şi Corp C3, str. Lipscani nr. 43, str. Sofia nr. 22.* De asemenea, potrivit unui alt proiect de hotărâre, se aprobă cumpărarea imobilului situat în str. Batiştei nr.14, la un preţ maximal de 5,8 milioane lei, fără TVA, la care se adaugă celelalte taxe şi impozite datorate Municipiului Bucureşti. Imobilul este cunoscut ca Palatul ''Arta'' al Societăţii Funcţionarilor Comunali din Primăriile Bucureşti.După încheierea formalităţilor de vânzare-cumpărare, imobilul va intra în domeniul public al Municipiului Bucureşti, cu destinaţia de spaţiu cultural, în administrarea Centrului Cultural Expo Arte. Clădirea, care datează din 1932-1934, figurează în Lista monumentelor istorice, la poziţia B-II-m-B-21043. Construcţia subsol+demisol+parter are o suprafaţă utilă de 456 mp.* Potrivit unui alt proiect, Municipiul Bucureşti, Centrul pentru Tineret şi Centrul pentru Seniori urmează să achite anual o cotizaţie în sumă totală de 3.750.000 de lei pentru funcţionarea Asociaţiei Centru Municipal pentru Dialog Bucureşti. Astfel, fiecare dintre cele trei entităţi va avea o cotizaţie anuală în cuantum de 1.250.000 de lei, în calitate de asociat membru fondator.